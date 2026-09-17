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Linguine alle vongole — makaronat italiane me midhje të freskëta

· 2 min lexim

Linguine alle vongole është një nga pjatat më emblematike të kuzhinës italiane, e lindur në brigjet e Napolit. Emri do të thotë “linguine me midhje” dhe shija e saj mbështetet te thjeshtësia: midhje të freskëta, hudhër, vaj ulliri dhe një gotë verë e bardhë.

Përbërësit (për 4 persona)

  • 500 g linguine (ose spaghetti)
  • 1 kg midhje të freskëta (vongole)
  • 4 thelpinj hudhër, të prerë në feta të holla
  • 80 ml vaj ulliri ekstra i virgjër
  • 150 ml verë e bardhë e thatë
  • 1/2 lugë çaji spec djegës i thërmuar (opsionale)
  • 1 tufë majdanoz i freskët, i grirë hollë
  • Kripë për ujin e makaronave

Hapat e përgatitjes

  1. Pastro midhjet: laji mirë nën ujë të ftohtë, hiq ato me guaskë të thyer dhe ato që nuk mbyllen kur i prek lehtë. Lëri 20 minuta në ujë të ftohtë me kripë që të lëshojnë rërën, pastaj shpëlaji sërish.
  2. Ziej një tenxhere të madhe me ujë të kripur dhe gatuaj linguine-n 1 minutë më pak se koha e shkruar në paketim (al dente).
  3. Ndërkohë, në një tigan të gjerë skuq hudhrën me vaj ulliri dhe specin djegës për 1–2 minuta në zjarr mesatar, pa e djegur hudhrën.
  4. Shto midhjet dhe verën e bardhë, mbulo me kapak dhe gatuaj 5–7 minuta, duke e tundur tiganin herë pas here, derisa të gjitha guaskat të hapen. Hiq dhe hidh midhjet që nuk hapen.
  5. Kulloj makaronat (ruaj një filxhan me ujin e zierjes) dhe hidhi në tigan me midhjet.
  6. Shto majdanozin e grirë, hidh pak nga uji i makaronave për ta lidhur salcën dhe përziej mirë për 1–2 minuta në zjarr.
  7. Serviro menjëherë, me pak vaj ulliri ekstra të virgjër sipër dhe, sipas dëshirës, disa pika lëng limoni.

Koha e përgatitjes: 20 minuta (pastrimi i midhjeve) | Koha e gatimit: 15 minuta | Porcione: 4 persona

Këshillë: Në Itali makaronave me fruta deti nuk u hidhet kurrë djathë — shija delikate e midhjeve mbulohet nga djathi.

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