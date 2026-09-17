Linguine alle vongole — makaronat italiane me midhje të freskëta
Linguine alle vongole është një nga pjatat më emblematike të kuzhinës italiane, e lindur në brigjet e Napolit. Emri do të thotë “linguine me midhje” dhe shija e saj mbështetet te thjeshtësia: midhje të freskëta, hudhër, vaj ulliri dhe një gotë verë e bardhë.
Përbërësit (për 4 persona)
- 500 g linguine (ose spaghetti)
- 1 kg midhje të freskëta (vongole)
- 4 thelpinj hudhër, të prerë në feta të holla
- 80 ml vaj ulliri ekstra i virgjër
- 150 ml verë e bardhë e thatë
- 1/2 lugë çaji spec djegës i thërmuar (opsionale)
- 1 tufë majdanoz i freskët, i grirë hollë
- Kripë për ujin e makaronave
Hapat e përgatitjes
- Pastro midhjet: laji mirë nën ujë të ftohtë, hiq ato me guaskë të thyer dhe ato që nuk mbyllen kur i prek lehtë. Lëri 20 minuta në ujë të ftohtë me kripë që të lëshojnë rërën, pastaj shpëlaji sërish.
- Ziej një tenxhere të madhe me ujë të kripur dhe gatuaj linguine-n 1 minutë më pak se koha e shkruar në paketim (al dente).
- Ndërkohë, në një tigan të gjerë skuq hudhrën me vaj ulliri dhe specin djegës për 1–2 minuta në zjarr mesatar, pa e djegur hudhrën.
- Shto midhjet dhe verën e bardhë, mbulo me kapak dhe gatuaj 5–7 minuta, duke e tundur tiganin herë pas here, derisa të gjitha guaskat të hapen. Hiq dhe hidh midhjet që nuk hapen.
- Kulloj makaronat (ruaj një filxhan me ujin e zierjes) dhe hidhi në tigan me midhjet.
- Shto majdanozin e grirë, hidh pak nga uji i makaronave për ta lidhur salcën dhe përziej mirë për 1–2 minuta në zjarr.
- Serviro menjëherë, me pak vaj ulliri ekstra të virgjër sipër dhe, sipas dëshirës, disa pika lëng limoni.
Koha e përgatitjes: 20 minuta (pastrimi i midhjeve) | Koha e gatimit: 15 minuta | Porcione: 4 persona
Këshillë: Në Itali makaronave me fruta deti nuk u hidhet kurrë djathë — shija delikate e midhjeve mbulohet nga djathi.
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