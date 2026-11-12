Deficiti buxhetor i SHBA arrin rekord 404 miliardë dollarë në tetor, në hapjen e vitit fiskal 2027
Qeveria amerikane e nisi vitin fiskal 2027 me një deficit rekord prej 404 miliardë dollarësh në tetor, teksa të ardhurat u tkurrën dhe shpenzimet arritën nivelin më të lartë të regjistruar ndonjëherë për këtë muaj.
Shtetet e Bashkuara e nisën vitin fiskal 2027 me një deficit buxhetor prej 404 miliardë dollarësh në tetor, një rekord për këtë muaj dhe 120 miliardë dollarë, ose 42 për qind, më shumë se një vit më parë, sipas të dhënave të Departamentit të Thesarit të publikuara të enjten, siç njofton Reuters.
Të ardhurat e tetorit ranë me 35 miliardë dollarë, ose 9 për qind, në 369 miliardë dollarë, pjesërisht për shkak të arkëtimeve më të ulëta neto nga taksat doganore. Tatimet individuale të pambajtura në burim ishin 29 miliardë dollarë, ose 36 për qind, më të ulëta, ndërsa shifrat e një viti më parë ishin fryrë nga shtyrja e afateve të deklarimit tatimor për kalifornianët e prekur nga zjarret e vitit 2025. Të ardhurat nga tarifat ranë me rreth 39 për qind krahasuar me një vit më parë, në 19,2 miliardë dollarë.
Nga ana tjetër, shpenzimet e raportuara për tetorin arritën rekord për këtë muaj: 773 miliardë dollarë, 84 miliardë dollarë, ose 12 për qind, më shumë se një vit më parë. Rritja u nxit pjesërisht nga shpenzimet e Departamentit të Bujqësisë, të cilat u rritën me 14 miliardë dollarë, ose 80 për qind, për shkak të pagesave të ndihmës për fermerët, si dhe nga shpenzimet ushtarake, në rritje me 28 miliardë dollarë, ose 30 për qind, pas një pagese të tetorit për fondet e besimit ushtarak të shtyrë nga mbyllja e qeverisë vitin e kaluar, si dhe nga operacionet, mirëmbajtja dhe prokurimet. Shpenzimet më të larta për ushtrinë, kujdesin shëndetësor dhe interesat e borxhit e shtynë më tej totalin e shpenzimeve.
Pas rregullimeve kalendarike, pasi pagesat e përfitimeve të nëntorit u zhvendosën në tetor në të dy vitet fiskale, deficiti i rregulluar do të kishte qenë 285 miliardë dollarë, 94 miliardë dollarë, ose 49 për qind, më i lartë se një vit më parë. Interesi bruto mbi borxhin federal u rrit me 11 miliardë dollarë, ose 11 për qind, në 115 miliardë dollarë.
Zyra e Buxhetit e Kongresit kishte parashikuar një deficit tetori prej 409 miliardë dollarësh. Viti fiskal 2026 u mbyll me një deficit prej rreth 1,992 trilionë dollarësh, i barabartë me 6,2 për qind të prodhimit të brendshëm bruto, duke e lënë administratën përballë një sfide të vazhdueshme fiskale në fillim të vitit të ri buxhetor.
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