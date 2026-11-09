Shqiptari grabiti 9 banesa në Angli, vodhi mbi 500 mijë paund sende luksi, por e tradhtoi shishja e dezinfektuesit
Rifat Qosja, 45 vjeç, u dënua me 3 vjet e 10 muaj burg pasi pranoi 9 grabitje banesash luksoze; e identifikuan gjurmët e gishtave në një shishe dezinfektuesi.
Rifat Qosja, një 45-vjeçar shqiptar, u dënua në Angli me 3 vjet e 10 muaj burg, pasi pranoi se kishte grabitur 9 banesa luksoze, nga të cilat vodhi sende me vlerë mbi 500 mijë paund në total, siç njofton Shqiptarja.com. Ai u paraqit më 23 janar 2026 para Gjykatës së Southwark-ut, ku u deklarua fajtor për 9 akuza grabitjeje banesash.
Sipas hetimeve, Qosja kishte në shënjestër shtëpi luksoze në zonat Hampstead, Haringey, Islington, Wandsworth dhe Bromley të Londrës, si edhe në Luton dhe Watford, gjatë periudhës janar–gusht 2025. Ai vepronte brenda pak minutash në çdo banesë, duke thyer një dritare dhe duke marrë me shpejtësi sendet me vlerë — metodë që gjykatësi e përshkroi si “smash and grab”.
Vetëm në 3 nga rastet, sendet e vjedhura kapnin vlerën e mbi 330 mijë paundve. Në total, siç njofton Shqiptarja.com, ai mori çanta dore, ora, bizhuteri dhe pajisje elektronike nga banesat që grabiti.
Qosja u arrestua në banesën e tij në Leytonstone, në lindje të Londrës, pasi policia gjeti gjurmët e gishtave të tij në një shishe dezinfektuesi dore, të cilën e kishte përdorur gjatë një grabitjeje në Islington në qershor 2025, me vlerë rreth 200 mijë paund. Prokurori Kevin Hope dhe hetuesi, detektivi rreshter John Malkinson, theksuan se pikërisht gjurmët forenzike, si ato të gishtave, çuan në identifikimin e tij.
Sipas policisë, Qosja kishte dënime të mëparshme për vepra të ngjashme, si edhe urdhër-arreste në Itali dhe në Shqipëri, ndërsa autoritetet po verifikonin nëse ai kishte kryer edhe grabitje të tjera, të cilat nuk i kishte pranuar. Gjatë procesit, ai pranoi gjithashtu se posedonte dhe shpërndante në internet imazhe të abuzimit seksual të fëmijëve.
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