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Greqia

Bursa e Athinës rikuperohet me 2,20%: indeksi në 2.609,63 pikë, bankat udhëheqin rritjen

Perspektivat për zgjidhje diplomatike të ngërçit në Gjirin Persik ulën naftën dhe ngritën aksionet të hënën; Fitch konfirmoi vlerësimin 'BBB' të Greqisë me perspektivë të qëndrueshme.

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Indeksi i përgjithshëm i Euronext Athens (ATHEX) u mbyll të hënën në 2.609,63 pikë, duke shtuar 2,20% krahasuar me 2.553,35 pikët e së premtes, dhe duke rikuperuar më shumë se gjysmën e humbjeve të dy seancave të fundit të javës së kaluar, siç njofton Ekathimerini.

Sipas Ekathimerini, shtysa erdhi nga perspektivat e rritura për zgjidhje diplomatike të ngërçit në Gjirin Persik, që ulën çmimet e naftës dhe ngritën aksionet në fillim të javës, si dhe nga konfirmimi të premten nga Fitch Ratings i vlerësimit ‘BBB’ të Greqisë me perspektivë të qëndrueshme.

Rritjen e udhëhoqën bankat: indeksi bankar përparoi 3,57%, me Eurobank që u ngjit 5,40% dhe Bankën Kombëtare 5,04%. Indeksi i kapitalizimit të madh FTSE-25 u zgjerua 2,29% dhe u mbyll në 6.692,49 pikë. Edhe Coca-Cola HBC u rikuperua me 2,72%, pasi Kremlini tha se nuk dinte gjë për lëvizje të Moskës që prekin aktivitetin e kompanisë në Rusi.

Në total, 72 aksione shënuan fitime, 28 humbje dhe 20 mbetën të pandryshuara. Qarkullimi ishte 342,7 milionë euro, poshtë 389,5 milionë eurove të së premtes. Në Nikosia, indeksi i përgjithshëm i Bursës së Qipros u rrit 0,48% dhe u mbyll në 312,79 pikë.

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