Lock pa status dëmtimi për të dielën, Darnold, Nelson, Cross dhe Williams jashtë për Seahawks kundër Raiders
Drew Lock luan sërish mes dëmtimeve në brinjë dhe bërryl, ndërsa Seattle pret rikthimin e Nwosu, Shaheed dhe Pili për ndeshjen me Las Vegas
Seattle Seahawks do ta kenë sërish Drew Lock në fushë të dielën kundër Las Vegas Raiders, sipas Pro Football Talk. Kuarterbëku u stërvit i kufizuar të premten, në stërvitjen e gjashtë radhazi pa ushtrime me ekipin, por — si javën e kaluar — ai do të luajë me dëmtime në brinjë dhe në bërryl, dhe nuk ka asnjë status dëmtimi për ndeshjen e së dielës kundër Las Vegas Raiders.
Trajneri Mike Macdonald tha të premten, përmes John Boyle të faqes së ekipit, se Lock e kaloi javën në të njëjtën mënyrë si javën e kaluar: “He had a similar cadence and workload in terms of last week. It’s good to have done it and gotten through the week well. I know he’s confident and optimistic, so we’re in good shape.”
Ndërkohë, Seahawks e kanë shpallur jashtë kuarterbëkun titullar Sam Darnold për një javë tjetër, për shkak të dëmtimeve në brinjë dhe në kuadriceps. Darnold pritet të rikthehet pas pushimit të Javës 11.
Jashtë për ndeshjen me Raiders janë shpallur gjithashtu gardi ofensiv Quenton Nelson, për shkak të dëmtimit në gju, takëlluesi ofensiv Charles Cross, për shkak të dëmtimit në kyçin e këmbës, dhe takëlluesi defensiv Leonard Williams, për shkak të një dëmtimi në qafë (stinger).
Lajm i mirë për Seattle është rikthimi i tre lojtarëve: linebackeri i jashtëm Uchenna Nwosu, marrësi Rashid Shaheed dhe nose tackle Brandon Pili. Të tre morën pjesë plotësisht në stërvitjen e së premtes dhe nuk kanë asnjë status dëmtimi për të dielën.
Me Lock sërish në krye të sulmit dhe me tre rikthime në mbrojtje dhe në ekipet speciale, Seahawks do të përpiqen të marrin fitoren ndaj Raiders, edhe pse do të luajnë pa kuarterbëkun e tyre titullar dhe pa tre titullarë të tjerë.
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