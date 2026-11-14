Reagimet pas disfatës 7-0: Jovanoviç pranon pasojat, Retsos kërkon falje nga tifozët
Trajneri i Greqisë Ivan Jovanoviç dhe mbrojtësi Panajotis Retsos folën pas humbjes së rëndë 7-0 nga Holanda në Amsterdam, duke pranuar zhgënjimin dhe duke kërkuar reagim të hënën ndaj Serbisë në Volos.
AMSTERDAM – Siç njofton ERT, trajneri i kombëtares greke Ivan Jovanoviç u shfaq i ngrirë nga imazhi i keq dhe disfata e rëndë e skuadrës së tij në Amsterdam, në deklaratat e dhëna pas humbjes 7-0 nga Holanda në Ligën e Kombeve, si në intervistën e shpejtë televizive ashtu edhe në konferencën për shtyp që pasoi.
“Jemi menjëherë pas një ndeshjeje shumë të keqe për ne. Humbje të tilla veprojnë shumë negativisht për gjithë ekipin. Ky rezultat krijon një klimë që nuk e duam. E dinim që kundërshtari ishte skuadër e mirë, por nuk ishim mirë të përgatitur. 3-0 në 20 minutat e para ishte një ‘shok’ i vogël, nga i cili nuk arritëm të rimëkëmbeshim gjatë ndeshjes”, tha Jovanoviç, sipas raportimit të ERT. Ai shtoi se zhgënjeu shumë njerëz, si ata në stadium ashtu edhe ata që e ndiqnin nga televizori, dhe se pasojat e kësaj disfate do të ndihen: “Do t’i nënshtrohemi pasojave të kësaj humbjeje, si për nga përmasat e rezultatit, ashtu edhe për nga imazhi ynë në fushë. Këto dy-tri ditë nuk do të jenë më të lehtat, por do të përpiqemi ta korrigjojmë imazhin, që të kërkojmë diçka më të mirë në ndeshjen me Serbinë”.
Edhe mbrojtësi Panajotis Retsos nuk u fsheh pas fjalëve, siç njofton ERT: “Kërkojmë falje nga tifozët. Rezultat tragjik. Të pësosh shtatë gola… fjalët janë të tepërta. Ishim zhgënjyes. Duhet ta mundim Serbinë, që të mbetemi në vendin e dytë. Të gjithë janë të zhgënjyer. Nuk do të fshihemi — shumë gjëra shkuan keq”.
Sipas ERT, kjo ishte humbja e parë e Greqisë me të paktën pesë gola diferencë pas 32 vitesh. Kombëtarja greke mbetet me 8 pikë pas pesë ndeshjesh në grupin e saj të Ligës së Kombeve dhe të hënën pret Serbinë në Volos në ndeshjen e fundit të grupit, ku vetëm fitorja e mban në garë për vendin e dytë dhe çerekfinalet.
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