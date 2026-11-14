Karol G në Latin Grammy: nga e bardha prej nusërie e Celia Kritharioti-t te ari mariachi i Adan Terriquez
Këngëtarja kolumbiane fitoi dy çmime dhe ndërroi dy veshje krejt të ndryshme: korseja romantike në tapetin e kuq dhe fustani i artë i qëndisur për performancën me bandën mariachi.
Karol G pati dy momente të mëdha mode në Latin Grammy Awards 2026, që u mbajtën të enjten në mbrëmje në Las Vegas. Këngëtarja kolumbiane kishte shumë për të festuar: fitoi çmimin për albumin më të mirë urban me “Tropicoqueta” dhe çmimin për performancën më të mirë reggaeton me “Verano Rosa”, siç njofton Red Carpet Fashion Awards.
Në tapetin e kuq ajo veshi një fustan të Celia Kritharioti Haute Couture të vjeshtës 2026, me korse pa rripa mbi supe, të lidhur me lidhëse përpara, dhe një fund sirenë voluminoz prej tyli. Veshja u plotësua nga sandalet Becky të Flor de Maria, ndërsa stilimin e kreu Brett Alan Nelson. Sipas Red Carpet Fashion Awards, korseja i jep veshjes anën joshëse karakteristike të këngëtares, ndërsa tyli sjell anën më të butë e romantike.
Për performancën e këngës “Ese Hombre Es Malo”, e shoqëruar nga një bandë mariachi, Karol G ndërroi pamje: një fustan i artë brokadë i porositur posaçërisht te Adan Terriquez, me një xhaketë të shkurtër të kombinuar. Sipas Red Carpet Fashion Awards, të dyja veshjet ndajnë të njëjtën siluetë sirenë, por ndryshojnë krejtësisht në paraqitje, ndërsa performanca ishte frymëzuar nga Juan Gabriel.
Stilisti Terriquez ndau krenarinë e tij në Instagram, duke e përshkruar krijimin e punuar me dorë si një festë të artizanatit meksikan për këngëtaren kolumbiane.
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