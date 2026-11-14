Jefferson i Fed-it: sinjalin për politikën monetare po e marr nga inflacioni
Nënkryetari i Rezervës Federale, Philip Jefferson, tha të premten se, me ekonominë në rritje dhe tregun e punës të stabilizuar, ai po e merr sinjalin për politikën monetare nga inflacioni — një vërejtje që, siç njofton Reuters, sugjeron se ai mund të mbështesë rritje të mëtejshme të normave të interesit për ta vënë inflacionin nën kontroll.
Jefferson iu bashkua shumicës 10-2 të politikëbërësve të Fed-it që në takimin e tetorit votuan të prisnin që të mblidheshin më shumë të dhëna përpara se të shqyrtonin një rritje normash.
Sipas tij, të dhënat e marra që nga ai takim kanë qenë në përputhje me aktivitetin ekonomik dhe kushtet e tregut të punës që mbeten gjerësisht solide, ndërsa leximet e inflacionit tregojnë presione të vazhdueshme të çmimeve; prandaj ai e sheh trajektoren e inflacionit si sinjalin më të rëndësishëm për përcaktimin e qëndrimit të duhur të politikës monetare.
Ai nuk dha udhëzime si disa kolegë që kanë thënë shprehimisht për rritje më të mëdha ose më të shpejta se rritja e vetme me një të katërtën e pikës në shtator; ai tha se rregullimet e mëtejshme duhet të përcaktohen duke shqyrtuar me kujdes trendet në të dhëna, perspektivën dhe balancën e rreziqeve.
Për inteligjencën artificiale, në fjalimin e titulluar “New Technology, Old Questions” në Economics Roundtable të University of California, San Diego, Jefferson tha se AI do ta rrisë produktivitetin ndjeshëm por gradualisht, duke forcuar prodhimin dhe të ardhurat, por mund të shkaktojë dhimbje për disa punëtorë dhe biznese. Një rrezik, sipas tij, është që AI t’i zhvendosë punëtorët shumë më shpejt nga sa mund të përshtaten dhe ritrajnohen, duke rritur papunësinë — politika monetare mund të ndikojë kushtet ciklike, por jo faktorët strukturorë afatgjatë. Adoptimi i AI-së mund të çojë edhe në kosto më të larta huamarrjeje nëse kompanitë duhet të rrisin vazhdimisht investimet për të mbajtur ritmin e rritjes së produktivitetit.
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