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Moda

Hande Erçel në Vogue Arabia Ball me pallton couture të Zuhair Murad: qëndisje lulesh dhe pupla të zeza

Aktorja turke zgjodhi për ballin e parë të Vogue Arabia në Dubai një pallto mbështjellëse të zezë nga koleksioni Haute Couture i vjeshtës 2026, të plotësuar me një gjerdan Pomellato me gur të purpurt.

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Hande Erçel në Vogue Arabia Ball me pallton couture të Zuhair Murad: qëndisje lulesh dhe pupla të zeza

Hande Erçel bëri një paraqitje mbresëlënëse në Vogue Arabia Ball 2026, balli i parë i këtij lloji i revistës, që u mbajt të premten në mbrëmje në Dubai, në Emiratet e Bashkuara Arabe, siç njofton Red Carpet Fashion Awards.

Për këtë rast, aktorja dhe modelja turke zgjodhi një pallto mbështjellëse madhështore të zezë, me supe të zbuluara, nga koleksioni Haute Couture i vjeshtës 2026 i Zuhair Murad: qëndisje të ndërlikuara lulesh me nuanca pastel, zbukurime bujare me pupla të zeza dhe një bisht të gjatë që zvarritet. Dekolteja e hapur, sipas Red Carpet Fashion Awards, ishte korniza e përkryer për gjerdanin e saj spektakolar Pomellato, me një gur të çmuar të purpurt në qendër.

Gjerdani Pomellato me gur të purpurt, detaji që plotësoi pamjen e Hande Erçel. Foto: Esra Sam

Stilimin e pamjes e kreu Danni. Red Carpet Fashion Awards vëren se Hande zakonisht shihet në Kanë dhe në aktivitetet e herëpashershme të Pomellato-s dhe se ajo nuk zhgënjen kurrë në glamur, duke pasur praninë e duhur për ta mbajtur një krijim kaq të elaboruar.

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