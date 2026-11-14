Cardinals refuzojnë interesin për Burleson dhe Winn, kapësit dhe Gorman më të hapur për treg
St. Louis Cardinals kanë marrë interes tregtar për kapësit Jimmy Crooks dhe Pedro Pagés, për shortstop-in Masyn Winn dhe për first baseman-in Alec Burleson, por e kanë refuzuar shpejt interesin për Winn dhe Burleson, sipas Derrick Goold të St. Louis Post-Dispatch, përmes MLB Trade Rumors.
Burleson është nën kontrollin e klubit deri në vitin 2028. Në vitin 2026 ai goditi 26 home run dhe regjistroi .279/.343/.473. MLB Trade Rumors e renditi atë në vendin e 10-të në listën e saj Top 40 Trade Candidates, ndërsa paga e parashikuar për vitin e ardhshëm është 8.3 milionë dollarë.
Winn është nën kontrollin e klubit edhe për tre vjet të tjera. Perspektiva JJ Wetherholt, në teori, mund të kishte kaluar në shortstop nëse Winn do të ishte shkëmbyer, por St. Louis tregon pak interes për atë plan.
Një shkëmbim kapësi duket më i mundshëm. Leo Bernal është planifikuar si opsioni kryesor i kapjes në vitin 2027, ndërsa perspektiva kryesore Rainiel Rodriguez pritet të jetë në Triple-A, duke lënë Iván Herrera, Crooks dhe Pagés si kapës të mundshëm për shkëmbim. Crooks, në 666 paraqitje në Triple-A, goditi 29 home run dhe regjistroi .283/.371/.484, me 125 wRC+, por pati shumë strikeout dhe në ligat e mëdha ka goditur vetëm .168/.231/.313. Pagés është një rezervë që mbështetet te doreza, me .229/.275/.354 në karrierë.
Cardinals po matin gjithashtu vlerën tregtare të infielder-it Nolan Gorman para afatit të non-tender javën e ardhshme. Gorman goditi .184/.272/.308 në vitin 2026, me pagë të parashikuar 3.4 milionë dollarë, por në vitin 2023 goditi 27 home run.
Goold vë në dukje gjithashtu interes për pitcherët veteranë Tim Hill dhe Andrew Kittredge. Hill regjistroi ERA 4.60 me Yankees në vitin 2026, me 68.8% ground-ball rate, ndërsa Kittredge regjistroi ERA 3.64; të dy së shpejti mbushin 37 vjeç. Një ribashkim me Dustin May nuk pritet.
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