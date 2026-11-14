Banesat në Greqi gjithnjë e më të papërballueshme: çmimet u rritën shumë më shpejt se të ardhurat
Raporti mes çmimeve të banesave dhe të ardhurave në Greqi u rrit me 22,5% në një dekadë, kundrejt vetëm 6,8% mesatarisht në Bashkimin Europian, ndërsa pronësia e banesës në vend ka shënuar rënien më të madhe në Europë, sipas të dhënave të Eurostat-it.
ATHINË – Hendeku i përballueshmërisë së banesave në Europë është thelluar gjatë dekadës së fundit, ndërsa Greqia është ndër vendet më të goditura, pasi çmimet e shtëpive janë rritur shumë më shpejt se të ardhurat, siç njofton Greek Reporter, duke cituar të dhënat më të fundit të Eurostat-it.
Sipas raportimit të Greek Reporter, raporti mes çmimeve të banesave dhe të ardhurave të disponueshme të familjeve në Greqi është rritur me 22,5% në dhjetë vjet, kundrejt një rritjeje mesatare prej vetëm 6,8% në të gjithë Bashkimin Europian. Rritja e këtij raporti do të thotë se blerja e një banese bëhet gjithnjë e më e vështirë për familjet. Përpara Greqisë renditen Portugalia, me +60,8%, Austria me +24,4%, Polonia me +24,3% dhe Estonia me +23%, ndërsa në Suedi raporti ka rënë me 15,2% dhe në Itali me 12,7%.
Të dhënat afatgjata e konfirmojnë presionin mbi tregun grek të banesave: sipas Eurostat-it, nga viti 2010 deri në tremujorin e dytë të 2025-ës çmimet e shtëpive në Greqi u rritën me 66%, ndërsa qiratë u rritën me 22,9%. Në shkallë europiane, në të njëjtën periudhë çmimet e banesave u rritën me 52,7% dhe qiratë me 25,3%.
Ndryshimi më i dukshëm, siç njofton Greek Reporter, shihet te pronësia e banesave: në vitin 2024, 69,6% e grekëve ishin pronarë të banesës së tyre, pak mbi mesataren europiane prej 69,3%, por Greqia ka shënuar rënien më të madhe të pronësisë në BE — plot 16,1 pikë përqindjeje nën kulmin prej 85,7% të vitit 2008. Pjesa e familjeve që jetojnë me qira në Greqi është rritur nga 20% në vitin 2009 në 30,4% në vitin 2024.
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