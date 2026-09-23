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Konflikti SHBA - Iran

Macron në OKB: Situata në Gaza është “e turpshme” — Hormuzi nuk duhet përdorur si “shantazh”

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Presidenti francez Emmanuel Macron e ka cilësuar situatën në Gaza si “të turpshme”, në fjalimin e tij para Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, duke vënë në pikëpyetje besueshmërinë e komunitetit ndërkombëtar nëse qëndron pasiv.

“Sa vlen besueshmëria jonë nëse qëndrojmë pasivë për Gazën? Disa pretendojnë se paqja është arritur, por kjo nuk i ka hapur dërgesat humanitare. Spektakli është i turpshëm,” tha Macron.

Presidenti francez foli edhe për luftën SHBA–Izrael ndaj Iranit, duke theksuar se Ngushtica e Hormuzit nuk duhet përdorur si “shantazh” dhe se ri-hapja e saj “është prioritet”.

Deklarata e Macron vjen ndërsa diplomatët në Nju Jork përpiqen të gjejnë një rrugë për t’i dhënë fund konfliktit gati shtatë-mujor, i cili ka bllokuar trafikun detar dhe ka ngritur çmimet e energjisë në nivele rekord.

Franca, së bashku me Britaninë e Madhe dhe Gjermaninë, ka dënuar më parë sulmet ndaj anijeve tregtare në Gjirin Persik, duke e akuzuar Iranin për “mbylljen de facto” të Hormuzit.

Burimi: Al Jazeera

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