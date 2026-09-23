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23 Sht 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Ish-kryeministri i Katarit: Diplomacia do të sjellë vetëm zgjidhje të përkohshme — vendet e Gjirit duhet të këmbëngulin për zgjidhje ligjore të Hormuzit

· 2 min lexim

Ish-kryeministri i Katarit, Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, ka paralajmëruar se përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund luftës SHBA–Iran ka të ngjarë të prodhojnë vetëm “zgjidhje të përkohshme”.

“Unë besoj se këto zgjidhje të përkohshme do të përfundojnë si armëpushimet e përkohshme, domethënë duke u zgjatur për periudha të caktuara pa arritur në zgjidhje të përhershme,” tha ai.

Sipas tij, arsyeja është se Irani e sheh pritjen dhe durimin — pavarësisht vështirësive që po vuan — si hapësirë për të arritur përfitime, qoftë në çështjen e hapjes së Ngushticës së Hormuzit, qoftë në atë bërthamore.

“Sipas meje, duke pasur parasysh këtë situatë, vendet e Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit duhet të mbajnë edhe ato një pjesë të dhimbjes dhe të këmbëngulin për arritjen e një zgjidhjeje ligjore, të përhershme dhe të qartë për çështjen e Ngushticës së Hormuzit dhe kalimin e sigurt nëpër të,” shtoi ai.

Katari ka luajtur rol ndërmjetësues në konflikt, ndërsa zyrtarë të Dohas kanë thënë se po punojnë për të lehtësuar edhe një marrëveshje afatshkurtër mes Uashingtonit dhe Teheranit.

Burimi: Al Jazeera

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