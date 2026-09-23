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Konflikti SHBA - Iran

Pezeshkian mbërrin në Nju Jork për Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së

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Presidenti iranian Masoud Pezeshkian ka mbërritur në Nju Jork për të marrë pjesë dhe për të folur në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, në kulmin e krizës diplomatike rreth luftës me SHBA-të dhe Izraelin.

Sipas agjencisë iraniane të lajmeve Fars, Pezeshkian udhëton me një delegacion të konsiderueshëm, ku përfshihen ministri i Jashtëm Abbas Araghchi, zëvendësi i tij Kazem Gharibabadi, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Esmaeil Baghaei dhe zv.presidenti Mohammad Jafar Ghaempanah.

Udhëtimi vjen pasi vetë zv.presidenti Ghaempanah zbuloi se disa kolegë e kishin këshilluar presidentin të hiqte dorë nga vizita, por Pezeshkian vendosi të shkojë për të “artikuluar autoritetin dhe ankesat e Iranit para botës”.

Presidenti iranian është zotuar ta përdorë vizitën për të “rikthyer besimin e botës” dhe për të vënë në pah atë që Teherani e quan “shtypje” nga ana e SHBA-së, ndërsa Trump ka kërcënuar me “asgjësimin” e Iranit nëse nuk arrihet marrëveshje.

Prania e Pezeshkianit në Nju Jork hap mundësinë e kontakteve të reja diplomatike, pasi SHBA dhe Irani zhvilluan të martën një takim tre-orësh në margjinat e OKB-së, të cilin Trump e cilësoi “shumë të mirë”.

Burimi: Al Jazeera

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