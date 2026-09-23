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Konflikti SHBA - Iran

Shefi i Organizatës Ndërkombëtare Detare: IMO gati për veprime operative për rifillimin e tranzitit nëpër Hormuz

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Sekretari i përgjithshëm i Organizatës Ndërkombëtare Detare (IMO), Arsenio Dominguez, u ka bërë thirrje vendeve të kthehen te diplomacia për të rikthyer sigurinë e lundrimit, ndërsa lufta SHBA–Iran vazhdon të kërcënojë rrugët kryesore detare të botës.

“Ne jemi gati të vëmë në praktikë çdo veprim të nevojshëm — veprim operacional — për të rifilluar tranzitin nëpër Ngushticën e Hormuzit. Por për këtë na duhet që ngushtica të jetë e sigurt,” i tha Dominguez Al Jazeera-s në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork.

Ai tha se bisedimet për lundrimin që po zhvillohen në OKB janë “fillimi i diplomacisë sërish”, duke shprehur shpresë se kanalet diplomatike mund të prodhojnë një rrugëdalje nga kriza e transportit detar.

“Sa më shumë që lundrimi të shënjestrohet në gjithë globin, aq më shumë vështirësi do të ketë për të gjithë në botë,” paralajmëroi shefi i IMO-s, ndërsa trafiku nëpër Hormuz mbetet larg niveleve të para luftës dhe çmimet e energjisë tronditin ekonomitë.

Deklarata vjen në një moment kur presioni ndërkombëtar po rritet për ri-hapjen e ngushticës, përmes së cilës kalon rreth një e pesta e naftës së transportuar me anije në botë.

Burimi: Al Jazeera

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