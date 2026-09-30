🌤️
Tiranë 20°C · Kryesisht kthjellët 30 Shtator 2026
S&P 500 7,702 ▲0.4%
DOW 51,209 ▼0.27%
NASDAQ 27,050 ▲0.94%
NAFTA 90.66 ▲1.43%
ARI 4,180 ▲0.02%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1344 EUR/GBP 0.8575 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 92.0324 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5195 EUR/TRY 55.6079 EUR/JPY 178.54 EUR/CAD 1.6089 EUR/USD 1.1344 EUR/GBP 0.8575 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 92.0324 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5195 EUR/TRY 55.6079 EUR/JPY 178.54 EUR/CAD 1.6089
₿ CRYPTO
BTC $83,984 ▲ +0.66% ETH $2,682 ▼ -0.11% XRP $1.4987 ▲ +0.52% SOL $118.9300 ▲ +0.3%
S&P 500 7,702 ▲0.4 % DOW 51,209 ▼0.27 % NASDAQ 27,050 ▲0.94 % NAFTA 90.66 ▲1.43 % ARI 4,180 ▲0.02 % S&P 500 7,702 ▲0.4 % DOW 51,209 ▼0.27 % NASDAQ 27,050 ▲0.94 % NAFTA 90.66 ▲1.43 % ARI 4,180 ▲0.02 %
EUR/USD 1.1344 EUR/GBP 0.8575 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 92.0324 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5195 EUR/TRY 55.6079 EUR/JPY 178.54 EUR/CAD 1.6089 EUR/USD 1.1344 EUR/GBP 0.8575 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 92.0324 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5195 EUR/TRY 55.6079 EUR/JPY 178.54 EUR/CAD 1.6089
30 Sht 2026
Breaking
Von der Leyen në Tiranë: Shqipëria është ndër vendet kryesuese në procesin e anëtarësimit Von der Leyen: Shqipëria ka përmbushur 80% të reformave Von der Leyen: 63 shkolla u rindërtuan me mbështetjen e BE-së Aksident i rëndë në aksin Shkodër-Lezhë, humb jetën 83-vjeçari (EMRI) Investimi i Kushner në jug, Rama: E informova Von der Leyen, brenda dy ditësh hapet “Pasqyra e Transparencës”
Menu
Bota

MADRID – Bllokimi i traktatit Francë-Spanjë krijon tension gjatë vizitës së Macron

· 2 min lexim
gjatë vizitës së

MADRID, 30 shtator /ATSH-DPA/- Senati spanjoll ka refuzuar të miratojë një traktat miqësie me Francën, duke krijuar një situatë të pakëndshme gjatë vizitës së presidentit francez, Emmanuel Macron në Spanjë.

Kryeministri spanjoll, Pedro Sánchez i kërkoi falje sot Macron.

Vetëm pak orë pas mbërritjes së presidentit francez, opozita konservatore përdori shumicën që ka në Senat, për të bllokuar miratimin përfundimtar të marrëveshjes.

Traktati u nënshkrua nga Macron dhe Sánchez në janar 2023, por në Spanjë kishte hasur kundërshtime.

Partia Popullore konservatore spanjolle (PP) e kishte çuar çështjen në Gjykatën Kushtetuese, duke kundërshtuar një pjesë të marrëveshjes, që lejon ministrat francezë të marrin pjesë në mbledhjet e qeverisë spanjolle.

Gjykata Kushtetuese vendosi javën e kaluar, në mënyrë unanime, se kjo pjesë e marrëveshjes nuk bie ndesh me Kushtetutën spanjolle.

Megjithatë, pas votimit në Senat, Sánchez tha: “Mund vetëm të kërkoj publikisht falje për këtë votë negative”.

Ai shtoi se beson se traktati do të miratohet deri në fund të vitit.

Partia Popullore, e drejtuar nga lideri i opozitës Alberto Nunez Feijoo, votoi kundër marrëveshjes në Senat, pavarësisht vendimit të Gjykatës Kushtetuese.

Dhoma tjetër e Parlamentit spanjoll, Kongresi i Deputetëve, e miratoi marrëveshjen disa muaj më parë, megjithëse deputetët e Partisë Popullore kishin votuar kundër.

Macron mbërriti dje në Spanjë për një vizitë shtetërore dyditore dhe u prit me nderime të plota ushtarake nga mbreti Felipe VI dhe mbretëresha Letizia.

Kjo është vizita e parë shtetërore e një presidenti francez në Spanjë që nga viti 2009. /

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu