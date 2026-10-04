Mamdani dyfishon grantet për artistët e Nju Jorkut: nga 5,000 në 10,000 dollarë, rritja e parë në 20 vjet
Kryetari i bashkisë së Nju Jorkut, Zohran Mamdani, njoftoi se artistët individualë do të mund të marrin deri në 10,000 dollarë grante të qytetit — hera e parë që shuma rritet në gati dy dekada, ndërsa aplikimet janë tashmë të hapura.
Artistët individualë të Nju Jorkut do të mund të marrin deri në 10,000 dollarë në grante të financuara nga qyteti — dyfishi i shumës së deritanishme — njoftoi më 2 tetor kryetari i bashkisë Zohran Mamdani së bashku me Departamentin e Çështjeve Kulturore të qytetit (DCLA), siç njofton Hyperallergic. Shuma bazë prej 5,000 dollarësh kishte mbetur e pandryshuar për gati 20 vjet, sipas zyrës së kryetarit të bashkisë.
“Artistët detyrohen të marrin vendime të vështira kur vjen puna te jetesa në këtë qytet dhe pagesa”, tha Mamdani në një njoftim video në Instagram, ku shfaqej duke pikturuar në një kavalet përballë komisioneres së DCLA-së, Diya Vij. “Nuk ka pasur kurrë një kohë më të mirë për të aplikuar. Çdo artist i qytetit tonë që ka një vizion është i mirëpritur.”
Grantet shpërndahen çdo vit nga DCLA përmes partnerëve lokalë, të cilët më pas i administrojnë fondet për organizata kulturore, organizata jofitimprurëse të artit dhe artistë. Aplikimet janë të hapura në katër nga pesë lagjet: Këshilli i Arteve të Bronx-it pranon aplikime deri më 30 tetor, ai i Brooklyn-it deri më 11 tetor, Këshilli Kulturor i Lower Manhattan deri më 12 nëntor dhe Fondacioni i Arteve të Nju Jorkut në Queens deri më 17 nëntor; cikli i Staten Island hapet në nëntor.
Lajmi vjen tre muaj pasi Mamdani arriti marrëveshjen me Këshillin e Qytetit për të shpërndarë 323.8 milionë dollarë për DCLA-në në kuadër të buxhetit të vitit fiskal 2027 — shuma vjetore më e lartë ndonjëherë e qeverisë së qytetit. Ai ka mbështetur gjithashtu organizatat e artit duke u dhënë një pjesë të 8.4 milionë dollarëve grante për biznese të vogla komisioneve të artit publik dhe programeve artistike. “Artistët janë zemra që rreh e këtij qyteti, por nuk është gjithmonë e lehtë të jetosh si artist”, shtoi Vij në video.
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