☀️
Tiranë 13°C · Kthjellët 04 Tetor 2026
S&P 500 7,723 ▲0.73%
DOW 51,177 ▲0.49%
NASDAQ 27,191 ▲1.19%
NAFTA 91.11 ▲0%
ARI 4,162 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031 EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031
₿ CRYPTO
BTC $85,838 ▲ +1.29% ETH $2,707 ▲ +0.73% XRP $1.5064 ▲ +1.08% SOL $121.3800 ▲ +1.34%
S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 91.11 ▲0 % ARI 4,162 ▲0 % S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 91.11 ▲0 % ARI 4,162 ▲0 %
EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031 EUR/USD 1.1251 EUR/GBP 0.8509 EUR/CHF 0.9325 EUR/ALL 92.0710 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4787 EUR/TRY 55.2893 EUR/JPY 178.17 EUR/CAD 1.6031
04 Tet 2026
Breaking
Barazim pa gola në ‘Tumbas’: Greqia e pamposhtur mban kreun e grupit në Ligën e Kombeve Khmara: mbi 51% e kapacitetit rus të përpunimit të naftës, jashtë funksionit nga sulmet ukrainase Aksident në Ksamil, plagoset shoferi i motorit “SHBA në Shqipëri ka ndryshuar!” Çipa: Nuk është njëjtë si në mandatin e dytë të Trump “Yuri Kim tha se Vlora Hyseni nuk bën në krye të SHISH!” Lita: Ja pamë sherrin disa vite më vonë
Menu
Teater

«The Unfriend» i Steven Moffat-it hap premierën australiane në Sidnej: kritika e ndarë për komedinë e errët

Komedia debutuese e shkrimtarit të «Doctor Who» dhe «Sherlock» luhet në Roslyn Packer Theatre të Sydney Theatre Company deri më 31 tetor, me Helen Thomson si Elsa misterioze që mund të jetë vrasëse seriale.

· 2 min lexim
Steven Moffat. (Foto: Niccolò Caranti / Wikimedia Commons, CC BY-SA)

Steven Moffat, emri pas serive televizive «Doctor Who» dhe «Sherlock», ka sjellë në Sidnej premierën australiane të komedisë së tij debutuese në teatër, «The Unfriend», që do të luhet në Roslyn Packer Theatre të Sydney Theatre Company deri më 31 tetor, nën regjinë e Simon Phillips-it.

Në qendër të komedisë së errët është çifti anglez Peter dhe Debbie, të cilët gjatë një kruaziere miqësohen me amerikanen e ve Elsa Jean Krakowski. Kur ajo vetëftohet të qëndrojë te shtëpia e tyre, kërkimet në internet tregojnë se mund të ketë helmuar gjashtë vetë — por sjelljet e mira angleze nuk u lejojnë ta largojnë. Kastin e kryeson Helen Thomson, me Alex Lee dhe Tim Walter si çifti, ndërsa Ty Arnott, Brooklyn Davies, Huw Higginson dhe Ben Wood plotësojnë ansamblin.

Recensionet e para nga premiera janë të ndara: The Scoop i jep shfaqjes katër yje dhe e quan «arratisjen që na duhet tani», Cultural Binge vlerëson interpretimin e Thomson-it me 3.5 yje, ndërsa Suzy Goes See e gjen komedinë të mbështetur tepër në klishetë e sjelljes së mirë angleze. Shumë kritikë lavdërojnë skenografinë e Isabel Hudson-it.

E shkruar pas një anekdote të vërtetë pushimesh të Moffat-it, «The Unfriend» ka luajtur më parë në West End, Shtetet e Bashkuara dhe në të gjithë Europën, me Sydney Theatre Company që e paraqet tani si premierën australiane të saj.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu