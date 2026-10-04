«The Unfriend» i Steven Moffat-it hap premierën australiane në Sidnej: kritika e ndarë për komedinë e errët
Komedia debutuese e shkrimtarit të «Doctor Who» dhe «Sherlock» luhet në Roslyn Packer Theatre të Sydney Theatre Company deri më 31 tetor, me Helen Thomson si Elsa misterioze që mund të jetë vrasëse seriale.
Steven Moffat, emri pas serive televizive «Doctor Who» dhe «Sherlock», ka sjellë në Sidnej premierën australiane të komedisë së tij debutuese në teatër, «The Unfriend», që do të luhet në Roslyn Packer Theatre të Sydney Theatre Company deri më 31 tetor, nën regjinë e Simon Phillips-it.
Në qendër të komedisë së errët është çifti anglez Peter dhe Debbie, të cilët gjatë një kruaziere miqësohen me amerikanen e ve Elsa Jean Krakowski. Kur ajo vetëftohet të qëndrojë te shtëpia e tyre, kërkimet në internet tregojnë se mund të ketë helmuar gjashtë vetë — por sjelljet e mira angleze nuk u lejojnë ta largojnë. Kastin e kryeson Helen Thomson, me Alex Lee dhe Tim Walter si çifti, ndërsa Ty Arnott, Brooklyn Davies, Huw Higginson dhe Ben Wood plotësojnë ansamblin.
Recensionet e para nga premiera janë të ndara: The Scoop i jep shfaqjes katër yje dhe e quan «arratisjen që na duhet tani», Cultural Binge vlerëson interpretimin e Thomson-it me 3.5 yje, ndërsa Suzy Goes See e gjen komedinë të mbështetur tepër në klishetë e sjelljes së mirë angleze. Shumë kritikë lavdërojnë skenografinë e Isabel Hudson-it.
E shkruar pas një anekdote të vërtetë pushimesh të Moffat-it, «The Unfriend» ka luajtur më parë në West End, Shtetet e Bashkuara dhe në të gjithë Europën, me Sydney Theatre Company që e paraqet tani si premierën australiane të saj.
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