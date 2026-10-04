Aksident në Ksamil, plagoset shoferi i motorit
Një aksident është regjistruar mbëmjen e kësaj të diele në Ksamil, ku një motor ka dalë nga rruga dhe për pasojë është plagosur drejtuesi i tij.
I plagosuri është Dhimitër Malaj, 28 vjeç, banues në Ksamil. Ai është transportuar me autoambulancë drejt urgjencës së spitalit të Sarandës.
Sipas bluzave të bardha, 28-vjeçari ka marrë dëmtime në kokë dhe në këmbë dhe, pas marrjes së ndihmës së parë, është shtruar në pavijonin e kirurgjisë për trajtim të specializuar.
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