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04 Tet 2026
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Kronika

Aksident në Ksamil, plagoset shoferi i motorit

· 1 min lexim

Një aksident është regjistruar mbëmjen e kësaj të diele në Ksamil, ku një motor ka dalë nga rruga dhe për pasojë është plagosur drejtuesi i tij.

I plagosuri është Dhimitër Malaj, 28 vjeç, banues në Ksamil. Ai është transportuar me autoambulancë drejt urgjencës së spitalit të Sarandës.

Sipas bluzave të bardha, 28-vjeçari ka marrë dëmtime në kokë dhe në këmbë dhe, pas marrjes së ndihmës së parë, është shtruar në pavijonin e kirurgjisë për trajtim të specializuar.

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