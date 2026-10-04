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Amerika

Hassett në CNN hedh poshtë sondazhet për ekonominë: «Lëvizje klasike demokrate»; senatori republikan Kennedy: «Kostoja e jetesës është çështja më e madhe»

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Këshilltari kryesor ekonomik i Shtëpisë së Bardhë, Kevin Hassett, deklaroi të dielën në emisionin “State of the Union” të CNN-së se nuk i beson sondazheve që tregojnë pakënaqësi të madhe të amerikanëve me trajtimin e ekonomisë nga presidenti Donald Trump, siç raporton Barron’s. Deklarata vjen në kohën kur kontratat futures të aksioneve amerikane përgatiten të nisin tregtimin mbrëmjen e së dielës, me vendin që hyn në 30 ditët e fundit para zgjedhjeve të mesmandatit të nëntorit.

Hassett i quajti sondazhet “ndoshta partiake” në prag të zgjedhjeve, në të cilat republikanët po luftojnë të mbajnë shumicën në të dy dhomat e Kongresit. “Fakti që ka sondazhues ndoshta partiakë që na thonë se njerëzit janë vërtet, vërtet të depresionuar, është një lëvizje klasike demokrate”, i tha ai CNN-së. “Dhe unë thjesht nuk e besoj.”

Sondazhi i Associated Press dhe qendrës NORC, i publikuar të enjten, tregoi se 82% e amerikanëve nuk e miratojnë trajtimin e kostos së jetesës nga Trump, ndërsa 73% nuk e miratojnë trajtimin e ekonomisë — nga 66% në korrik. Një sondazh i veçantë i Quinnipiac gjeti se 62% e të anketuarve nuk e miratojnë trajtimin e ekonomisë nga presidenti.

Pyetur se kur benzina do të kthehet në 3 dollarë për gallon — çmimi mesatar kombëtar ishte 4.37 dollarë të dielën, sipas AAA, nga 4.147 dollarë një muaj më parë dhe 3.140 dollarë një vit më parë — Hassett u përgjigj: “Amerikanët shikojnë portofolin e tyre dhe reagojnë në përputhje me rrethanat.”

Jo të gjithë republikanët pajtohen me tezën se sondazhet janë të manipuluara. Senatori John Kennedy i Luizianës, i ftuar në emisionin “Meet the Press” të NBC-së, tha se zgjedhjet do të jenë të ngushta dhe se kostoja e jetesës është çështja më e madhe për votuesit. “T’u thuash njerëzve të mos u besojnë çeqeve të tyre gënjeshtare nuk do të funksionojë”, tha Kennedy.

Çmimi i naftës mbetet i lartë: nafta WTI u mbyll të premten në 91.26 dollarë për fuçi, ndërsa Brent në 102.61 dollarë, sipas Barron’s. Dizeli kushton mesatarisht 6.343 dollarë për gallon. Indeksi Dow Jones humbi 651 pikë javën e kaluar (-1.3%), ndërsa S&P 500 ra 0.3%.

Java në vijim sjell minutat e takimit të mes-shtatorit të Rezervës Federale, të mërkurën — ku politikëbërësit votuan unanimisht për rritjen e normës me një çerek pikë përqindjeje — dhe sondazhin e Universitetit të Michiganit për ndjenjën e konsumatorëve, të premten.

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