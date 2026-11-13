Maran pas fitores me Finlandën: Nuk duhet të jemi pasiv, kundër Bjellorusisë pa llogari
Trajneri i Kombëtares vlerësoi qasjen e lojtarëve dhe atmosferën në stadium, por kërkoi shmangien e pasivitetit dhe maksimumin në ndeshjen e fundit me Bjellorusinë
Trajneri i Kombëtares, Rolando Maran, u shpreh shumë i lumtur pas fitores 2-0 ndaj Finlandës, siç njofton Shqiptarja.com, por evidentoi edhe gjëra për përmirësim. Sipas tij, rezultati është shumë i rëndësishëm dhe mbi këtë bazë mund të ndërtohet në vijim, ndërsa skuadra bëri një ndeshje cilësore.
Elementi më pozitiv, sipas Maranit, ishte përfshirja dhe atmosfera shumë pozitive edhe për tifozët në stadium. Atij i pëlqeu qasja e lojtarëve: skuadra, edhe pse mund të merrte dy nga tre rezultate, kërkoi vetëm fitoren, edhe pse vuajti në momente specifike, ku u tregua e zotë. Maran theksoi se Finlanda nuk është e lehtë për t’u mundur, ndërsa kuqezinjtë shënuan dy gola, por mund të bënin më shumë, duke qenë të rrezikshëm në portën kundërshtare.
Kritika kryesore e trajnerit lidhet me pasivitetin. “Nuk duhet të jemi pasiv”, u shpreh Maran, duke shpjeguar se pasiviteti i krijon hapësirë kundërshtarit dhe i jep besim, dhe kjo nuk duhet t’i jepet si mundësi kundërshtarit.
Për ndeshjen e fundit me Bjellorusinë, Maran ishte i qartë: skuadra nuk mund të bëjë llogari, por duhet të zbresë në fushë për paraqitje sa më të mirë dhe për të dhënë maksimumin. Ai vetë i pari nuk duhet të bëjë llogari, sepse nuk do të jepte mesazhin e duhur, ndaj mesazhi për skuadrën është i njëjtë: pa llogari, vetëm maksimumi në fushë.
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