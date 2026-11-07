Markimi i karburantit në Mal të Zi shtyhet për kohë të pacaktuar, nuk plotësohen kushtet ligjore e teknike
Takimi në Ministrinë e Energjisë konstatoi se konsorciumi nuk ka zgjidhur problemet teknike; kërkimi i përgjigjeve do të zgjasë tre deri në gjashtë muaj, siç njofton Vijesti.
Markimi i karburantit në Mal të Zi nuk do të nisë as të hënën. Ai shtyhet për kohë të pacaktuar, derisa të zgjidhen të gjitha problemet teknike dhe ligjore, në mënyrë që të mund të kryhet në mënyrë të sigurt dhe të ligjshme, siç njofton Vijesti në shkrimin e Goran Kaporit, më 7 nëntor 2026.
Këtë e konstatoi takimi i djeshëm i përfaqësuesve të Ministrisë së Energjisë, Administratës Doganore, kompanive të naftës dhe konsorciumit të zgjedhur. Në takim u konstatua se kushtet e nevojshme për nisjen e markimit nuk janë plotësuar.
Në korrik Qeveria nënshkroi një kontratë pesëvjeçare për markimin me konsorciumin e zgjedhur privat, i cili do të fitonte 0,7 cent për litër, rreth 17 milionë euro gjatë periudhës së kontratës. Një markim i tillë nuk zbatohet në Bashkimin Evropian, siç njofton Vijesti.
Konsorciumi ishte i detyruar që brenda 90 ditësh nga nënshkrimi të zgjidhë të gjitha kushtet teknike dhe të sigurojë miratimet e nevojshme, por këtë nuk e bëri. Ende mbetet e hapur dilema nëse kontrata është ende në fuqi, nëse mund të aneksohet apo të ndërpritet. Problemi më i madh është mënyra se si do të hidhej markeri në autocisterna dhe në rezervuarët në Portin e Tivarit dhe në Portin e Ploçes: autocisternat moderne me certifikim evropian nuk kanë hapje në pjesën e sipërme, pasi mbushen nga poshtë, ndërsa konsorciumi tani propozon përshtatjen e tyre duke shpuar hapje të reja në pjesën e sipërme — gjë që do të kërkonte fillimisht miratimin e qendrës së Fakultetit të Makinerisë dhe të prodhuesve të autocisternave dhe mund të zgjasë tre deri në gjashtë muaj. Kompanitë e naftës marrin me qira edhe rreth 40 autocisterna shtesë nga jashtë gjatë verës, pronarët e të cilave nuk do të lejonin një përshtatje të tillë.
Jugopetrol sqaroi se nuk ka rezervuarë të ndarë në Tivar, por vetëm sipas llojit të karburantit, kështu që plani për të markuar karburantet ndryshe sipas statusit të akcizës dhe TVSH-së nuk mund të funksionojë ashtu siç është propozuar. Konsorciumi ende nuk ka as pëlqimin e Portit të Ploçes. Në takim u vu në pikëpyetje edhe vetë qëllimi i markimit, pasi një përfaqësues i ministrisë tha se nuk ka kontrabandë të regjistruar të karburantit, ndonëse kontrabanda e pretenduar është arsyeja e deklaruar për markimin. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Podgoricë kishte thënë më herët se një markim i tillë nuk është në përputhje me standardet e BE-së.
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