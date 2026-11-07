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WWE

Charlotte Flair rikthehet në SmackDown pas mungesës që nga 9 tetori: përballet me Jade Cargill dhe paralajmëron WarGames

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Charlotte Flair është rikthyer në televizionin e WWE-së. “The Queen” bëri rikthimin e saj në episodin e 6 nëntorit të SmackDown, që u mbajt në Barclays Center në Brooklyn, siç njofton Fightful.

Rikthimi ndodhi gjatë ndeshjes për titujt WWE Women’s Tag Team, ku kampionet B-Fab dhe Michin mbronin kurorën ndaj Fatal Influence, Lainey Reid dhe Fallon Henley. Ndeshja u ndërpre nga ndërhyrja e Alexa Bliss dhe Tatum Paxley, të cilat sulmuan të dyja skuadrat; të gjendura në disavantazh numerik, atyre iu bashkua Bayley nga Raw dhe menjëherë më pas hyri edhe Charlotte Flair, sipas Fightful.

Pas ndeshjes, Bayley sulmoi Jacy Jayne, ndërsa Jade Cargill u përgatit ta godiste Bayley-n me lëvizjen e saj Jaded. Në atë moment u dëgjua muzika e Flair-it, e cila doli me veshje ring-u, e goditi Cargill-in me chops, i shmangu një pump kick dhe u përpoq ta mbyllte në Figure Eight, përpara se mbajtja të ndërpritej dhe të gjitha të përlesheshin sërish, siç përshkruan Wrestling Inc. në mbulimin e drejtpërdrejtë të SmackDown.

Flair mungonte nga ekrani që nga episodi i 9 tetorit i SmackDown, ku Tatum Paxley e kishte zëvendësuar në ndeshjen për titujt tag team të grave kundër Fatal Influence, siç kujton Fightful. Segmenti u mbyll me Flair, Bliss, Paxley dhe Bayley në këmbë në ring.

Në prapaskenë, Flair tha se nëse Cargill, Michin, B-Fab dhe Fatal Influence duan të shkojnë në luftë në ndeshjen Women’s WarGames të vitit 2026, atëherë ashtu qoftë, sipas Wrestling Inc. Segmenti shërbeu si ndërtim drejt ndeshjes Women’s WarGames në Survivor Series, siç vlerëson The Takedown në Sports Illustrated.

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