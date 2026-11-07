Kevin Owens mund CM Punk në ndeshjen pa rregulla: rezultatet e SmackDown para Crown Jewel
Episodi i SmackDown i 6 nëntorit u mbajt në Barclays Center në Brooklyn të New York-ut dhe u transmetua të premten në USA Network, si ndalesa e fundit televizive para Crown Jewel, që zhvillohet të shtunën në Riad. Shfaqja ishte regjistruar të hënën, më 2 nëntor, menjëherë pas Raw, siç njofton Wrestling Inc. në mbulimin e saj të drejtpërdrejtë të natës.
Nata u hap me kampionin e WWE-së, Sami Zayn, i cili doli në ring për të folur për ndeshjen e tij me Roman Reigns në Crown Jewel. Zayn tha se Reigns nuk mendonte se ai do të mbërrinte në fundjavë me titullin, por ai e kishte provuar të kundërtën, siç përshkruan The Takedown në Sports Illustrated. Më pas doli Jimmy Uso, i cili i tha Zayn-it se ai ishte familja e tij. Pak më vonë, grupi 946 sulmoi Uso-n në ring, ndërsa Zayn zgjodhi të largohej pa ndërhyrë, duke e lënë Jimmy-n në duart e sulmuesve.
Në ndeshjen e parë të natës, Shinsuke Nakamura mundi Tama Tonga-n. Nakamura e mbylli ndeshjen me Kinshasa-n dhe siguroi fitoren me pinfall ndaj njërit prej kampionëve tag team të WWE-së, siç njofton The Takedown.
Në ring u përballën fizikisht edhe Gunther dhe Finn Balor. Gunther tha se nuk ishte trembur nga “The Demon” Finn Balor javën e kaluar dhe i kërkoi Balor-it të dilte e ta përballte si burrë; Balor doli, të dy u përleshën dhe Balor doli më mirë nga përplasja, sipas The Takedown.
Ndeshja për titujt WWE Women’s Tag Team, ku kampionet Michin dhe B-Fab mbronin kurorën ndaj Fatal Influence (Fallon Henley dhe Lainey Reid), përfundoi pa fitues. Tatum Paxley dhe Alexa Bliss ndërhynë duke sulmuar të dyja skuadrat, arbitri e mbylli ndeshjen, Bayley erdhi në ndihmë dhe më pas u rikthye Charlotte Flair, me skuadrën e saj që mbeti në këmbë në fund të segmentit, siç njofton Fightful.
Drejtori i përgjithshëm i SmackDown, Nick Aldis, nxori në ring kampionen e grave të WWE-së, Chelsea Green, në prag të ndeshjes së saj për kurorën Crown Jewel kundër Liv Morgan. Green tha se i duhet fitorja ndaj Morgan për të provuar se nuk është kampione rastësisht dhe për të lënë një trashëgimi, ndërsa Morgan e ndërpreu duke i thënë se ajo është kampione vetëm sepse Rhea Ripley u dëmtua dhe ajo pati fat, siç përshkruan The Takedown.
Damian Priest mundi Nathan Frazer-in me ndërprerje të arbitrit. Priest e goditi Frazer-in me Razor’s Edge mbi tavolinën e komentatorëve, arbitri ndali ndeshjen dhe i dha fitoren Priest-it; më pas Priest sulmoi edhe Axiom-in, që u përpoq ta përballte, sipas The Takedown.
Në ndeshjen kryesore të natës, Kevin Owens mundi CM Punk në një ndeshje No Holds Barred. Në fund, Owens mbështolli një zinxhir çeliku rreth kyçit të dorës dhe u përpoq ta godiste Punk-un në kokë; Punk e ngriti në supe dhe ekzekutoi GTS-në, por Owens zbriti në këmbë, përdori momentumin e litarëve dhe e goditi Punk-un në fytyrë me zinxhirin, duke e rrëzuar për numërimin deri në tre, siç njofton Fightful.
Rezultatet e plota të SmackDown, 6 nëntor 2026: Shinsuke Nakamura mundi Tama Tonga-n; Michin dhe B-Fab kundër Fatal Influence përfundoi pa fitues, kampionet mbajnë titujt; Damian Priest mundi Nathan Frazer-in; Kevin Owens mundi CM Punk në ndeshjen No Holds Barred.
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