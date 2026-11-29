Markoviq: Me “Euro modelin” paga bazë e stafit të mesëm mjekësor rritet me 70 për qind shtesë
Paga bazë e stafit të mesëm mjekësor do të rritet me 70 për qind shtesë përmes programit “Euro model”, ka deklaruar deputeti i Lëvizjes Evropa Tani (PES) Dane Markoviq, siç njofton Vijesti. Sipas tij, paga bazë e mjekëve sot është më shumë se dy herë më e lartë se në vitin 2019.
Markoviq tha se, me rritjen prej 30 për qind që pason nga viti i ardhshëm — rritja e koeficientit të përgjithshëm të pagave dhe heqja e kontributeve për sigurimin pensional e invalidor — rritja e përgjithshme e pagave në shëndetësi krahasuar me vitin 2019 do të arrijë 160 për qind. Ai e paraqiti “Euro modelin” si vazhdimin e tretë të reformës tatimore të programeve “Evropa tani” dhe akuzoi opozitën se, nga frika për të ardhmen e saj politike, po përhap panik me pretendime se do të rrënohet stabiliteti makroekonomik, standardi i jetesës dhe Fondi Pensional, siç përcjell Vijesti.
Deputeti krahasoi treguesit e vitit 2019 me ata të sotmit: prodhimi i brendshëm bruto ishte 4,9 miliardë euro, ndërsa sot është 8,9 miliardë; borxhi publik ishte 77 për qind e PBB-së, ndërsa sot është 58,7 për qind; shkalla e papunësisë ishte mbi 15 për qind, ndërsa sot është 7,7 për qind. Sipas tij, në vitin 2019 për shportën minimale të konsumit nevojiteshin 1,25 paga mesatare ose tri paga minimale, ndërsa sot paga mesatare e tejkalon vlerën e shportës për gati 15 për qind dhe për mbulimin e saj nevojiten 1,3 paga minimale.
Sa i përket Fondit Pensional, Markoviq tha se mjetet që shteti siguroi për pagesën e pensioneve në vitin 2019 ishin 430 milionë euro, ndërsa në vitin 2026 ky fond do të arrijë 840 milionë euro. Për shëndetësinë, ai tha se Fondi i Shëndetësisë në vitin 2019 ishte 237 milionë euro, prej të cilave rreth 70 milionë për barna, ndërsa buxheti i vitit 2026 parashikon 487 milionë euro, prej të cilave 195 milionë euro për barna.
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