Fashion Trust Arabia 2026 shpall fituesit në Doha: tetë çmime për talentet e reja të modës
Nga veshjet e mbrëmjes te teknologjia e modës, stilistët e rinj nga Lindja e Mesme, Afrika e Veriut dhe Meksika u nderuan në ceremoninë e Dohas.
Fashion Trust Arabia shpalli fituesit e çmimit të saj për vitin 2026 në ceremoninë e ndarjes së çmimeve në Doha, të shtunën, më 28 nëntor, siç njofton Harper’s Bazaar Arabia. Tetë stilistë të rinj nga Lindja e Mesme, Afrika e Veriut dhe Meksika u nderuan në mbrëmjen e Dohas, në një edicion që vë në qendër talentet e reja të modës nga rajoni dhe më gjerë.
Në kategorinë e veshjeve të mbrëmjes fitoi Dana Riad nga Palestina, ndërsa çmimi për veshjet e gatshme (Ready-to-Wear) shkoi për Rayana Heemskerk nga Algjeria. Çmimi i bizhuterive iu dha Joelle Kharrat nga Libani, kurse ai i aksesorëve Maryam Almalki nga Katari. Çmimi “Franca Sozzani Debut Talent” u fitua nga Youssef Zogheib, gjithashtu nga Libani, ndërsa në kategorinë e teknologjisë së modës u nderuan Shaimaa dhe Fatma El-Alawy, themelueset e studios MESH–MESH nga Egjipti.
Si vend i ftuar i këtij edicioni, Meksika u përfaqësua nga Patricio Campillo i markës Campillo, fitues i kategorisë Guest Country, ndërsa Çmimi i Rezidencës së Zejtarisë i Qendrës Kulturore Nita Mukesh Ambani, i kuruar nga Swadesh, iu dha Safa Boudokhane e Balga Design nga Tunizia.
Në finalen e Dohas morën pjesë 21 finalistë, 18 prej tyre nga rajoni i Lindjes së Mesme dhe Afrikës së Veriut dhe tre nga Meksika, të cilët paraqitën punën e tyre para jurisë së Fashion Trust Arabia më 28 nëntor.
Fituesit e kategorive marrin grante prej 100 mijë deri në 200 mijë dollarësh, në varësi të madhësisë së bizneseve të tyre, ndërsa fituesi i çmimit Debut Talent merr 50 mijë dollarë. Koleksionet e fituesve të kategorive Evening Wear, Ready-to-Wear, Accessories dhe Jewellery do të shiten për një sezon në Harrods dhe Ounass, ndërsa çdo fitues përfiton mentorim njëvjeçar me Brand x Society, si dhe një program dyditor në Londër, të organizuar me The Bicester Collection dhe British Fashion Council.
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