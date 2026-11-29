Zbardhen 6 vjedhje të bizneseve në Durrës, arrestohet 23-vjeçari i dënuar më parë
Policia e Durrësit zbardhi gjashtë vjedhje në biznese të qytetit dhe arrestoi të dyshuarin 23-vjeçar, të dënuar më parë për vjedhje.
Policia e Durrësit ka zbardhur gjashtë raste vjedhjesh në ambiente tregtare në qytet dhe ka arrestuar autorin e dyshuar, një 23-vjeçar i dënuar më parë për vjedhje, siç njofton BalkanWeb.
Sipas njoftimit, në kuadër të operacionit policor të koduar “Again”, specialistët për Hetimin e Krimeve të Vëllimit të Vogël, në bashkëpunim me shërbimet e rendit, identifikuan dhe arrestuan shtetasin E. Xh., 23 vjeç, banues në Durrës.
Ai dyshohet se ka vjedhur shuma parash, pajisje elektronike dhe sende të ndryshme me vlerë nga gjashtë ambiente tregtare në lagjet nr. 3, 8, 15, 16, 17 dhe 18 të Durrësit.
Hetimet vijojnë për raste të tjera vjedhjesh që mund të jenë kryer prej tij, ndërsa materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Durrësit për veprën penale “Vjedhja e kryer më shumë se një herë”.
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