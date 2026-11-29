Jen dhe Zac Affleck ribashkohen për Ditën e Falënderimeve dhe zbulojnë gjininë e foshnjës së katërt
Çifti në proces divorci festoi së bashku me tre fëmijët në një piknik në plazh dhe njoftoi se foshnja e katërt është vajzë.
Jen Affleck (27), yll i serialit “The Secret Lives of Mormon Wives”, u ribashkua me bashkëshortin e saj të larguar, Zac Affleck, dhe me tre fëmijët e tyre për një piknik në plazh në Ditën e Falënderimeve, të enjten më 26 nëntor, ku familja zbuloi edhe gjininë e foshnjës së katërt, siç njofton Parade.
Në një video të shpërndarë në Instagram, Jen dhe Zac kaluan kohë buzë oqeanit me fëmijët e tyre, përpara se të prisnin një tortë për të zbuluar se presin një tjetër vajzë. “Our story may be changing, but the love we have for our babies never will. We love you baby girl”, shkruan çifti në mbishkrimin e videos.
Foshnja e re do t’u bashkohet motrave Nora (5) dhe Penelope (16 muaj) dhe vëllait Luca (3).
Ribashkimi vjen vetëm pak javë pasi Jen paraqiti kërkesën për divorc më 3 nëntor, pas shtatë vjetësh martese. Në fillim të këtij muaji ajo shkroi në Instagram se të vajtojë pjesët e mira të një martese është pjesa më e vështirë, duke shprehur njëkohësisht mirënjohje për Zac-un si baba, ndërsa më 22 nëntor reflektoi se muaji i mjaltit para lindjes i solli emocione të përziera, por edhe mirënjohje.
Ribashkimi i Ditës së Falënderimeve tregon se të dy vijojnë të festojnë së bashku momentet e rëndësishme familjare, pavarësisht ndarjes.
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