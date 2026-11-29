Forumi Malazez: Propozimet e Demokratëve për gjuhën janë përpjekje për të anashkaluar Kushtetutën
Propozimet e shpallura ligjore të Demokratëve të Malit të Zi për përfaqësimin e barabartë të gjuhës malazeze dhe serbe në procesin e integrimeve evropiane dhe për përdorimin e barabartë të alfabetit cirilik dhe latin përbëjnë përpjekje për të anashkaluar Kushtetutën dhe për të cenuar rendin kushtetues, ka vlerësuar OJQ-ja Forumi Malazez, siç njofton RTCG.
Sipas raportimit të RTCG-së, nga Forumi kujtojnë se neni 13 i Kushtetutës e përcakton malazezishten si gjuhë zyrtare, ndërsa serbishtja, boshnjakishtja, shqipja dhe kroatishtja janë në përdorim zyrtar. Sipas tyre, ky status kushtetues nuk mund të ndryshohet me ligj të zakonshëm, por vetëm me procedurën e parashikuar në nenin 157, e cila kërkon shumicë prej dy të tretave në Kuvend dhe konfirmim në referendum.
Forumi vlerëson se zgjidhjet e propozuara vënë në pikëpyetje edhe praktikën e mëparshme të Gjykatës Kushtetuese dhe se çështja e gjuhës po politizohet pa nevojë, në një kohë kur përparësi e shtetit duhet të jenë integrimet evropiane, sundimi i ligjit dhe mbyllja e kapitujve negociues. Për alfabetin, ata kujtojnë se Kushtetuta tashmë garanton barazinë e cirilikës dhe të latinishtes, ndaj masat shtesë ndëshkuese dhe administrative nuk janë të nevojshme.
Forumi Malazez u bëri thirrje deputetëve t’i refuzojnë propozimet, opozitës të veprojë e bashkuar dhe institucioneve të Bashkimit Evropian të prononcohen për përputhshmërinë e tyre me Kushtetutën dhe standardet juridike evropiane. Nëse Demokratët këmbëngulin në iniciativë, Forumi paralajmëroi mundësinë e thirrjes së opozitës dhe qytetarëve në protesta masive, ndërsa i bëri thirrje edhe Prokurorisë Supreme të Shtetit dhe Gjykatës Kushtetuese që, brenda kompetencave të tyre, të reagojnë dhe të mbrojnë rendin kushtetues, siç njofton RTCG.
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