424 e kthen lëkurën në xhins dhe kadife: koleksioni ARTIGIANALE për vjeshtë-dimër 2026
Marka e Guillermo Andrade-s luan me lëkurën që imiton xhinsin, kadifen dhe letrën, në një koleksion mes artizanatit dhe frymës punk.
Marka e Guillermo Andrade-s, 424, prezanton koleksionin e saj për vjeshtë-dimër 2026, të titulluar “ARTIGIANALE” — fjala italiane për artizanalen — siç njofton Hypebeast. Koleksioni është një ushtrim mjeshtërie në lëkurë, ku materiali manipulohet derisa të marrë karakteristikat e pëlhurave të tjera.
Një xhaketë trucker ngjyrë indigo dhe pantallonat përkatëse me pesë xhepa, prej lëkure me efekt rub-off, imitojnë xhinsin e konsumuar deri në detajet e ndërtimit të xhinseve. Pantallonat cargo ngjyrë rëre prej lëkure i nënshtrohen një larjeje të rëndë me gurë, ndërsa pantallonat moto prej lëkure të bardhë viçi përfshijnë detaje me print gepardi. Edhe një bluzë Henley është ndërtuar tërësisht prej lëkure, e punuar me dorë dhe pa astar.
Në veshjet e jashtme spikasin xhaketa e zezë City Jacket, që kombinon lëkurën me efekt letre me lesh antilope, dhe një hoodie lëkure me zinxhir, me kapuç të veshur me lesh dhe trajtim rub-off që zbulon një bazë kafe nën pjesën e jashtme të zezë. Kadifeja prej lëkure shfaqet në një xhaketë garash ngjyrë qymyri dhe në pantallona me dy rripa, me hapje të rregullueshme te këmbët.
Koleksioni sjell edhe dy silueta të reja këpucësh: Hiking Boot ngjyrë karamel prej kadifeje lëkure, me detaje argjendi dhe takë të ulët bllok, dhe High Loafer prej Alcantara, me thekë, zinxhir anësor dhe taban të trashë. Atyre u bashkohen Butcher Boot me taban me thumba dhe Dragonrider Boot, me pëlhurë ripstop në ndërtimin e saj prej lëkure.
Ana punk e koleksionit vjen përmes bashkëpunimit me Sid Vicious dhe Sex Pistols: bluza termale dhe jersey të shtresuara, me buzë të papërpunuara, grafika të shtypura dhe trajtime me larje të ndotura. Siluetat mbeten të njohura — xhaketa trucker, xhinset me pesë xhepa, hoodie, Henley — ajo që ndryshon është materiali nga i cili janë bërë. Koleksioni është në shitje tani në HBX dhe në faqen zyrtare të markës.
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