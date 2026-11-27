Punonjësit e NTP-së kapen mbrëmë duke vjedhur naftë në Shkup, njofton kryetari Gjorgjievski
Kontrolli i brendshëm i Ndërmarrjes së Transportit Publik në Shkup kapi mbrëmë disa punonjës duke vjedhur një sasi të konsiderueshme nafte në garazhet e ndërmarrjes në Gjorçe Petrov. Kryetari i Shkupit, Orce Gjorgjievski, njoftoi se policia u njoftua menjëherë, se punonjësit do të largohen nga puna dhe se pret që Prokuroria Publike të nisë procedurë për rastin.
Kontrolli i brendshëm i Ndërmarrjes së Transportit Publik (NTP) në Shkup kapi mbrëmë disa punonjës duke vjedhur një sasi të konsiderueshme nafte në garazhet e ndërmarrjes në Gjorçe Petrov, siç njofton Alsat. Lajmin e bëri të ditur kryetari i Qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjievski, përmes një postimi në Facebook, duke shtuar se menjëherë është njoftuar policia.
Gjorgjievski paralajmëroi se punonjësit e kapur do të largohen nga puna, ndërsa tha se pret që Prokuroria Publike të nisë procedurë për këtë rast të dyshuar vjedhjeje të karburantit të ndërmarrjes publike.
Në postimin e tij, kryetari i Shkupit nuk bëri të ditur se sa punonjës janë kapur dhe as sasinë e karburantit që dyshohet se është vjedhur.
“Çdo litër naftë në ato garazhe është paguar me paratë tuaja, që autobusët e NTP-së t’ju çojnë në punë, në shkollë dhe në shtëpi”, ka shkruar Gjorgjievski.
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