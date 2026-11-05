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Kronika

Martinaj i zhdukur, Mihasi i vrarë! SPAK “kopsit” dosjen, jepet pretenca për të pandehurit

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i zhdukur,

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) ka dhënë pretencën për Leonard Dukën dhe Drianto Bardhin, të dy të pandehur në çështjen që lidhet me sigurimin e kushteve për vrasjen e Ervis Martinajt dhe Erigers Mihasit.

Konkretisht, SPAK kërkon dënimin me 10 vite burg për Leonard Dukën dhe 6 vite burg për Drianto Bardhin.

Çështja është një fraksion i dosjes “Revanshi”, në kuadër të së cilës janë zbardhur mijëra komunikime në aplikacionin e koduar “Sky ECC”.

Sipas akuzës, të dy të pandehurit dyshohet se kanë siguruar kushtet për eliminimin e Ervis Martinajt, i cili rezulton i zhdukur, dhe Erigers Mihasit, i cili u vra në një atentat në nëntor të vitit 2021.

Më herët, Leonard Duka është dënuar me 30 vite burg si kreu i grupit kriminal që ekzekutoi ish-policin Santiago Malko, i njohur si krahu i djathtë i Ervis Martinajt.

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