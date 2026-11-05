🌤️
Tiranë 16°C · Kryesisht kthjellët 05 Nëntor 2026
S&P 500 7,482 ▼2.69%
DOW 52,475 ▼1.65%
NASDAQ 24,665 ▼4.16%
NAFTA 90.25 ▲2.42%
ARI 4,113 ▲0.99%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1237 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 91.1860 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5878 EUR/TRY 56.2245 EUR/JPY 177.95 EUR/CAD 1.5694 EUR/USD 1.1237 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 91.1860 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5878 EUR/TRY 56.2245 EUR/JPY 177.95 EUR/CAD 1.5694
₿ CRYPTO
BTC $76,436 ▼ -5.17% ETH $2,279 ▼ -6.49% XRP $1.2595 ▼ -4.88% SOL $91.1000 ▼ -6.22%
S&P 500 7,482 ▼2.69 % DOW 52,475 ▼1.65 % NASDAQ 24,665 ▼4.16 % NAFTA 90.25 ▲2.42 % ARI 4,113 ▲0.99 % S&P 500 7,482 ▼2.69 % DOW 52,475 ▼1.65 % NASDAQ 24,665 ▼4.16 % NAFTA 90.25 ▲2.42 % ARI 4,113 ▲0.99 %
EUR/USD 1.1237 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 91.1860 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5878 EUR/TRY 56.2245 EUR/JPY 177.95 EUR/CAD 1.5694 EUR/USD 1.1237 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 91.1860 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5878 EUR/TRY 56.2245 EUR/JPY 177.95 EUR/CAD 1.5694
05 Nën 2026
Breaking
Hoxha takohet me Presidentin e Senatit të Rumanisë. Bukureshti mbështet procesin e integrimit të Shqipërisë Unaza inteligjente e Aina-s ka ekran, levë kontrolli dhe mikrofon për të folur me agjentët e inteligjencës artificiale Nations League / Maran shpall nesër listën e Kombëtares për sfidat e nëntorit Nasdaq zhytet 3,1 për qind të enjten, shitja e aksioneve të çipave fshin një pjesë të fitimeve pas fitores demokrate Krapoviq nga Hungaria: Mali i Zi mund të presë mbështetjen e Hungarisë në fazën përfundimtare të integrimeve evropiane
Menu
roze

240 mijë dollarë për avokatët! Ish-bashkëshorti i Halle Berry i drejtohet sërish gjykatës

· 2 min lexim
240 mijë dollarë

240 mijë dollarë për avokatët! Ish-bashkëshorti i Halle

Konflikti mes aktores së njohur Halle Berry dhe ish-bashkëshortit të saj, Olivier Martinez, po merr një tjetër kthesë. Këtë herë, aktori francez i është drejtuar gjykatës me një kërkesë financiare, duke kërkuar që Berry të mbulojë 240 mijë dollarë shpenzime ligjore të krijuara gjatë betejës së tyre për kujdestarinë e djalit.

Sipas dokumenteve gjyqësore të siguruara nga Daily Mail, Martinez pretendon se nuk ka mundësi financiare për të përballuar kostot e avokatëve dhe kërkon që ish-bashkëshortja e tij të marrë përsipër këtë faturë.

Në dokumentet e paraqitura në gjykatë, aktori argumenton se, pavarësisht se të dy janë pjesë e industrisë së filmit, të ardhurat dhe pasuritë e tyre janë shumë të ndryshme.

Madje, sipas deklaratës së tij financiare, Martinez ka përfituar vetëm 288.33 dollarë nga pagesat e mbetura për projektet e mëparshme gjatë muajit të fundit.

Përplasja mes dy aktorëve lidhet me kujdestarinë e djalit të tyre, Maceo, 13 vjeç. Martinez kishte ngritur akuza ndaj Berry-t për sjellje të dhunshme ndaj të miturit, pretendime që aktorja i ka mohuar.

Çështja ka kaluar në disa seanca gjyqësore, ndërsa të dy prindërit kanë paraqitur versionet e tyre për konfliktin familjar.

Gjykata ka vendosur të rrëzojë urdhrin e përkohshëm të mbrojtjes ndaj Halle Berry-t, por ka lënë në fuqi kufizimet për takimet e saj me djalin, përfshirë ndalimin e qëndrimeve gjatë natës.

Ndërkohë, është kërkuar edhe pjesëmarrja e nënës dhe djalit në seanca terapie të përbashkëta.

Halle Berry dhe Olivier Martinez u martuan në vitin 2013 dhe u divorcuan dy vite më vonë. Pavarësisht ndarjes, përplasjet mes tyre për çështjet e prindërimit duket se vazhdojnë edhe sot.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu