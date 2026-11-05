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05 Nën 2026
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Amerika

Nasdaq zhytet 3,1 për qind të enjten, shitja e aksioneve të çipave fshin një pjesë të fitimeve pas fitores demokrate

· 2 min lexim

Aksionet amerikane ranë fort të enjten në mëngjes, ndërsa shkëlqimi i rritjes së një dite më parë pas fitores dërrmuese të demokratëve në zgjedhjet e mesmandatit u shua shpejt, siç njofton Investopedia.

Indeksi Nasdaq, i dominuar nga teknologjia, ra 3,1 për qind, ndërsa S&P 500 humbi 1,7 për qind dhe Dow Jones Industrial Average ra 0,7 për qind. Dow, që u rrit në minutat e para të seancës përpara se të kthehej shpejt në rënie, një ditë më parë kishte fituar gati 1.600 pikë, ndërsa aksionet u ngjitën pas fitores vendimtare të demokratëve në Kongres.

Në qendër të shitjes ishin aksionet e çipave. Qualcomm ra rreth 10 për qind në tregtimin e hershëm, pavarësisht një raporti të fortë fitimesh tremujore, sepse prodhuesi i çipave dha parashikime të dobëta për shkak të mungesës së vazhdueshme të komponentëve të memories për telefonat inteligjentë. Fondi ETF i memories Roundhill (DRAM) ra 8 për qind, ndërsa aksionet e prodhuesve të çipave të memories Micron dhe SK Hynix u zhytën.

Nvidia, prodhuesi i çipave në qendër të bumit të inteligjencës artificiale, ra 5 për qind dhe udhëhoqi rëniet në Dow, ndërsa Advanced Micro Devices u zhyt 12 për qind, Intel ra 8 për qind dhe Broadcom humbi 5 për qind. Fondi i gjysmëpërçuesve iShares (SOXX) ra 7 për qind.

Shitja u përhap edhe përtej çipave: aksionet e SpaceX ranë 7 për qind dhe ato të Tesla-s 10 për qind, duke shtuar humbjet pas rezultateve të zgjedhjeve, ndërsa investitorët shqetësohen se kompanitë dhe drejtori i tyre Elon Musk mund të përballen me mbikëqyrje më të madhe nën udhëheqjen demokrate. Në tregjet e tjera, kontratat e naftës WTI u rritën 2,2 për qind në 90,10 dollarë për fuçi, pas zhytjes prej 8 për qind një ditë më parë, ari u rrit 0,7 për qind në 4.100 dollarë për onz, ndërsa bitcoin u tregtua në 78.400 dollarë. Rendimenti i obligacionit 10-vjeçar të Thesarit zbriti në 4,87 për qind.

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