Krapoviq nga Hungaria: Mali i Zi mund të presë mbështetjen e Hungarisë në fazën përfundimtare të integrimeve evropiane
Hungaria mbështet fuqishëm rrugën evropiane të Malit të Zi dhe është e gatshme ta thellojë bashkëpunimin në mbrojtje e siguri, u tha në takimin e ministrit Dragan Krapoviq me kolegun hungarez Romulus Rusin-Sendi.
Ministri i Mbrojtjes Dragan Krapoviq, në vizitë zyrtare në Hungari, u takua me kolegun hungarez Romulus Rusin-Sendi, siç njofton Radio Bijelo Polje, duke iu referuar njoftimit të Ministrisë së Mbrojtjes. Sipas njoftimit, Hungaria mbështet fuqishëm rrugën evropiane të Malit të Zi dhe është e gatshme për përmirësim të mëtejshëm të bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë.
Krapoviq falënderoi Hungarinë për mbështetjen e vazhdueshme, duke theksuar se vazhdimi i saj ka rëndësi të veçantë në fazën përfundimtare të negociatave të anëtarësimit me BE-në. Ai e informoi kolegun hungarez për mesazhet inkurajuese të zyrtarëve të lartë të BE-së se Traktati i Anëtarësimit mund të nënshkruhet deri në verën e vitit 2027.
Krapoviq foli gjithashtu për rritjen e vazhdueshme të investimeve në sektorin e mbrojtjes dhe modernizimin e Ushtrisë së Malit të Zi përmes projekteve aktuale të pajisjes dhe planeve të transformimit. Ai e informoi palën hungareze për angazhimin e ushtarëve malazezë në aktivitete, misione e operacione ndërkombëtare, ndërsa u diskutua edhe rëndësia e ruajtjes së stabilitetit të Ballkanit Perëndimor.
Rusin-Sendi e vlerësoi takimin shumë të rëndësishëm për përmirësimin e bashkëpunimit ekzistues dhe identifikimin e modaliteteve të reja të bashkëpunimit në mbrojtje e siguri. Ai konfirmoi mbështetjen e fortë të Hungarisë për perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor, duke e vlerësuar Malin e Zi si shembull pozitiv në rajon për përkushtimin ndaj reformave dhe përparimin në rrugën evropiane. Sipas tij, Mali i Zi mund të presë mbështetjen e Hungarisë në fazën përfundimtare të integrimeve evropiane dhe në forcimin e kapaciteteve institucionale e mbrojtëse, ndërsa Ministria hungareze e Mbrojtjes është e hapur për aktivitete e projekte të reja të përbashkëta.
Në kuadër të bashkëpunimit shumëpalësh, bashkëbiseduesit shkëmbyen mendime edhe për bashkëpunimin e Malit të Zi dhe Hungarisë në iniciativën CEDC+, duke theksuar rëndësinë e lidhjes së sigurisë së Evropës Qendrore me Ballkanin Perëndimor dhe kontributin e përbashkët për stabilitetin e Evropës.
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