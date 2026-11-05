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Amerika

Produktiviteti i punëtorëve në SHBA rritet 3,6 për qind në tremujorin e tretë, kostot e punës bien për herë të parë që nga 2025

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Produktiviteti i punëtorëve amerikanë u rrit më shpejt nga sa pritej në tremujorin e tretë, duke ulur kostot e punës dhe duke mbështetur vlerësimet se tregu i punës nuk është burim inflacioni, siç njofton Reuters.

Produktiviteti jofarmak, që mat prodhimin për orë për punëtor, u rrit me një ritëm vjetor prej 3,6 për qind tremujorin e kaluar, pasi në tremujorin prill-qershor ishte rritur me 2,1 për qind, shifër e rishikuar në rritje, njoftoi të enjten Byroja e Statistikave të Punës e Departamentit amerikan të Punës. Ekonomistët e anketuar nga Reuters kishin parashikuar një rritje prej 2,8 për qind, kundrejt 1,4 për qind që ishte raportuar fillimisht për tremujorin e dytë.

Kostot për njësi të punës, pra çmimi i punës për çdo njësi prodhimi, ranë me 0,7 për qind tremujorin e kaluar. Kjo ishte rënia e parë që nga tremujori i dytë i vitit 2025 dhe erdhi pas një rritjeje prej 1,9 për qind në tremujorin e dytë, e rishikuar gjithashtu në rritje. Ekonomistët kishin parashikuar që kostot e punës të rriteshin me 0,6 për qind; në krahasim me një vit më parë ato janë rritur me 2,4 për qind, ndërsa vetë produktiviteti është rritur me 2,1 për qind në bazë vjetore.

Të dhënat vijnë pas shifrave të javës së kaluar, që treguan një rritje të moderuar të Indeksit të Kostos së Punësimit, matësi më i gjerë i kostove të punës, në tremujorin e tretë. Sipas Reuters, politikëbërësit dhe ekonomistët kanë argumentuar se tregu i punës nuk është burim inflacioni, dhe inflacioni i butë i pagave i jep Rezervës Federale më shumë hapësirë për t’u përqendruar te presionet e çmimeve që vijnë nga lufta e SHBA-së dhe Izraelit me Iranin.

Banka qendrore amerikane javën e kaluar e la normën bazë të interesit në intervalin 3,75-4,00 për qind, duke pranuar se inflacioni “mbetet i lartë”. Ekonomistët presin që Fed-i të rrisë kostot e huamarrjes në dhjetor. Produktiviteti është i paqëndrueshëm nga tremujori në tremujor, por ekonomistët dhe politikëbërësit shpresojnë se bum-i i shpenzimeve për inteligjencën artificiale do të përkthehet në rritje të ndjeshme të produktivitetit.

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