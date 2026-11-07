Mariners punësojnë Tanner Swansonin e Yankees si trajner stoli pranë Kanzlerit
Seattle Mariners po punësojnë Tanner Swansonin si trajnerin e ri të stolit (bench coach), siç njofton MLB Trade Rumors, duke cituar Joel Shermanin e New York Post, ndërsa burim i ESPN e konfirmoi lajmin të premten. Lëvizja vjen dy ditë pasi klubi prezantoi Jason Kanzlerin si trajner kryesor.
Swanson punonte te New York Yankees si trajner i kontrollit të cilësisë në ligën e madhe dhe koordinator i kapësve. Ai iu bashkua stafit të Yankees për sezonin 2020, pas tre sezoneve si koordinator i kapësve në ligat e vogla te Minnesota Twins, dhe punën e parë në ligën e madhe e mori në nëntor 2019.
Për 44-vjeçarin, i cili është vendas i shtetit Washington, kjo është një kthim në shtëpi.
Te Yankees, Swanson vlerësohej shumë për punën me kapësit, përfshirë Austin Wells-in, i cili është bërë një nga kapësit mbrojtës më të mirë të ligës. Swanson ishte edhe trajner stoli i Britanisë së Madhe në World Baseball Classic 2026, ndërsa në korrik shërbeu si trajner në detyrë i Yankees në një ndeshje ndaj Tampa Bay Rays, pasi Aaron Boone dhe Brad Ausmus u përjashtuan.
Si trajner stoli, Swanson do të jetë numri dy i Kanzlerit, i cili nuk ka drejtuar kurrë më parë në asnjë nivel. Manny Acta ishte trajneri i stolit i Mariners në 2026.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.