☁️
Tiranë 6°C · Vranët 07 Nëntor 2026
S&P 500 7,377 ▲0.31%
DOW 51,286 ▼0.46%
NASDAQ 24,579 ▲1.09%
NAFTA 90.34 ▼0.2%
ARI 4,080 ▼0.83%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733 EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733
₿ CRYPTO
BTC $75,910 ▼ -0.2% ETH $2,244 ▲ +0.43% XRP $1.1801 ▼ -2.77% SOL $90.3300 ▲ +0.58%
S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.34 ▼0.2 % ARI 4,080 ▼0.83 % S&P 500 7,377 ▲0.31 % DOW 51,286 ▼0.46 % NASDAQ 24,579 ▲1.09 % NAFTA 90.34 ▼0.2 % ARI 4,080 ▼0.83 %
EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733 EUR/USD 1.1159 EUR/GBP 0.8345 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 90.9706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5945 EUR/TRY 55.9548 EUR/JPY 176.67 EUR/CAD 1.5733
07 Nën 2026
Breaking
Ferguson dëmtohet në stërvitjen e së premtes dhe humb rikthimin, Nelson jashtë te Seahawks dhe Sanders titullar i konfirmuar te Browns 49ers pa tre marrës kundër Raiders, Kirk dëmton meniskun dhe Bosa e McCaffrey kthehen plotësisht Mets rifirmosin Robert Stockun me kontratë njëvjeçare në ligën e madhe Lions zyrtarisht pa pesë lojtarë kundër Dolphins, St. Brown në dyshim dhe Branch i pastër Mariners punësojnë Tanner Swansonin e Yankees si trajner stoli pranë Kanzlerit
Menu
MLB

Mariners punësojnë Tanner Swansonin e Yankees si trajner stoli pranë Kanzlerit

· 2 min lexim

Seattle Mariners po punësojnë Tanner Swansonin si trajnerin e ri të stolit (bench coach), siç njofton MLB Trade Rumors, duke cituar Joel Shermanin e New York Post, ndërsa burim i ESPN e konfirmoi lajmin të premten. Lëvizja vjen dy ditë pasi klubi prezantoi Jason Kanzlerin si trajner kryesor.

Swanson punonte te New York Yankees si trajner i kontrollit të cilësisë në ligën e madhe dhe koordinator i kapësve. Ai iu bashkua stafit të Yankees për sezonin 2020, pas tre sezoneve si koordinator i kapësve në ligat e vogla te Minnesota Twins, dhe punën e parë në ligën e madhe e mori në nëntor 2019.

Për 44-vjeçarin, i cili është vendas i shtetit Washington, kjo është një kthim në shtëpi.

Te Yankees, Swanson vlerësohej shumë për punën me kapësit, përfshirë Austin Wells-in, i cili është bërë një nga kapësit mbrojtës më të mirë të ligës. Swanson ishte edhe trajner stoli i Britanisë së Madhe në World Baseball Classic 2026, ndërsa në korrik shërbeu si trajner në detyrë i Yankees në një ndeshje ndaj Tampa Bay Rays, pasi Aaron Boone dhe Brad Ausmus u përjashtuan.

Si trajner stoli, Swanson do të jetë numri dy i Kanzlerit, i cili nuk ka drejtuar kurrë më parë në asnjë nivel. Manny Acta ishte trajneri i stolit i Mariners në 2026.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu