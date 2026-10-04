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Politika

Mazniku: Asnjë bashki nuk do “shkrihet”, kemi vetëm bashkim me reformën territoriale

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Bashkëkryetari socialist për reformën territoriale Arbjan Mazniku tha në një intervistë për Euronews Albania se harta e re territoriale nuk nënkupton shkrirjen e asnjë bashkie.

Ai shpjegoi se reforma territoriale që pritet të votohet në Kuvend më 8 tetor, ka në thelb bashkimin e disa bashkive me qëllim administrimin më mirë të shërbimeve ndaj qytetarëve.

“Ky është një proces që do të vijojë me diskutime në komision, të hënën është diskutimi në parim dhe më pas për nen i ligjit, dëgjesat me publikun janë bërë, opinionet janë mbledhur.

Është shumë e rëndësishme t’ia themi edhe publikut që asnjë bashki nuk shkrihet, koncepti i bashkive që shkrihen është një term i gabuar që ngjall një pjesë të debatit. Bashkitë bashkohen, dy-tre bëhen pjesë e një bashkie të madhe, qytetet marrin një statut të ri, kanë administratorin e tyre, kanë kryetarin e qytetit me rolin e kryetarit të bashkisë, kanë buxhetet e tyre; nuk ka shkrirje bashkish, ka bashkim bashkish”, tha Mazniku.

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