Andre Luiz dominon çmimet e Sporting Kansas City për 2026, Berg Johnsen mbrojtësi i vitit
Sporting Kansas City njoftoi të martën, siç njofton faqja zyrtare e klubit, fituesit e çmimeve “2026 Sporting Awards”, të prezantuara nga Compass Minerals. Fituesit u përcaktuan nga votat e lojtarëve të Sporting, tifozëve dhe medias, dhe lista e fituesve e vendos brazilianin Andre Luiz në qendër të vëmendjes.
Andre Luiz u shpall Lojtari më i Vlefshëm (MVP), Lojtari Ofensiv i Vitit dhe fitoi edhe Këpucën e Artë të klubit. Ai fitoi gjithashtu çmimin për Golin e Vitit, për golin e tij në minutën e 5-të më 19 shtator kundër Philadelphia.
Në mbrojtje, çmimi për Mbrojtësin e Vitit shkoi për Lasse Berg Johnsen, ndërsa Kwaku Agyabeng u shpall Ardhja e Re e Vitit. Pritja e Vitit i takoi portierit Stefan Cleveland, për pritjen e tij në minutën e 97-të më 31 tetor kundër Dallas.
Çmimi humanitar “Neal and Jeanne Patterson Humanitarian of the Year” iu dha Jansen Miller. Te Sporting KC II, çmimi për Lojtarët më të Vlefshëm u nda mes Blaine Mabie dhe Pierre Lurot, ndërsa Kyan Detmer u shpall Lojtari i Vitit i Akademisë “Bob Gansler”. Anëtari i Vitit i “Sporting Club Network” u shpall Sporting Wichita.
Çmimet vijnë pas një sezoni ku Sporting KC e mbylli kampionatin në vendin e fundit në Konferencën e Perëndimit dhe humbi playoff-et e MLS Cup, ndërsa klubi u nda me trajnerin Raphael Wicky pas përfundimit të sezonit.
Sipas njoftimit zyrtar, klubi do ta nisë fushatën e sezonit 2027 të MLS, “MLS Sprint Season”, më 20 shkurt, në fundjavën “MLS Is Back”, ndeshja më e hershme e sezonit të rregullt në historinë e klubit. Ndeshja e parë në shtëpi do të jetë më 27 shkurt kundër Vancouver Whitecaps.
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