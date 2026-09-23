Mbi 15 mld euro për 18 vjet: Dërgesat e mërgatës në Kosovë arrijnë në 692 mln euro për gjashtë muaj
Remitencat në Kosovë janë rritur për 5.7 për qind në gjashtëmujorin e parë të vitit 2026, ndërsa gjatë periudhës 2008–2025 mërgata ka dërguar mbi 15.2 miliardë euro në vend. Gjermania dhe Zvicra përbëjnë së bashku më shumë se gjysmën e remitencave.
Dërgesat e diasporës vazhdojnë të përbëjnë një nga burimet më të rëndësishme të të hyrave për ekonominë e Kosovës, me remitencat që edhe gjatë vitit 2026 kanë shënuar rritje të mëtejshme.
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës (BQK), të publikuara nga Oda Ekonomike e Kosovës (OEK), gjatë periudhës janar–qershor 2026, remitencat e pranuara në Kosovë kanë arritur në 692 milionë euro.
Në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2025, kur vlera e dërgesave ishte më e ulët, kjo paraqet një rritje prej 5.7 për qind.
Të dhënat tregojnë se remitencat vazhdojnë të kenë peshë të konsiderueshme në ekonominë e vendit, jo vetëm përmes mbështetjes direkte të familjeve, por edhe përmes ndikimit në konsum, kursime dhe aktivitetin ekonomik.
Mbi 15 miliardë euro nga diaspora për 18 vjet
Pesha e diasporës në ekonominë e Kosovës bëhet edhe më e dukshme kur shikohet periudha afatgjatë.
Sipas të dhënave të BQK-së dhe Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK), gjatë periudhës 2008–2025, remitencat e pranuara në Kosovë kanë arritur në rreth 15.2 miliardë euro.
Në vitin 2008, remitencat ishin në nivelin e 608.7 milionë eurove, ndërsa deri në vitin 2025 kjo shifër është rritur në 1.4137 miliardë euro.
Kjo nënkupton se në vitin 2025 vlera e remitencave ishte më shumë se dyfishi i nivelit të regjistruar në vitin 2008.
Gjatë kësaj periudhe, remitencat kanë shënuar rritje në shumicën e viteve. Në vitin 2010 ato ishin 583.4 milionë euro, në vitin 2015 arritën në 665.5 milionë euro, ndërsa në vitin 2018 kaluan për herë të parë mbi 800 milionë euro, duke arritur në 800.6 milionë euro.
Në vitin 2019, dërgesat u rritën në 851.5 milionë euro, ndërsa në vitin 2020 arritën në 980 milionë euro.
Rritje e mëtejshme u regjistrua në vitet pasuese. Në vitin 2021 remitencat arritën në 1.1534 miliardë euro, në vitin 2022 në 1.2228 miliardë euro, ndërsa në vitin 2023 në 1.3358 miliardë euro.
Në vitin 2024, diaspora dërgoi 1.355 miliardë euro, ndërsa në vitin 2025 vlera u rrit në 1.4137 miliardë euro.
Remitencat përbëjnë mbi 12 për qind të BPV-së
Përveç rritjes në vlerë absolute, të dhënat tregojnë edhe peshën e konsiderueshme që remitencat kanë në Produktin e Brendshëm Vendor (BPV) të Kosovës.
Në vitin 2008, dërgesat e migrantëve përbënin 17.2 për qind të BPV-së, ndërsa në vitin 2009 kjo pjesëmarrje ishte 16.2 për qind.
Pesha e remitencave ndaj BPV-së ra gradualisht në vitet pasuese, por vazhdoi të mbetet në nivele të larta. Në vitin 2015 ato përbënin 11.7 për qind të BPV-së, ndërsa në vitin 2018 kjo pjesëmarrje u rrit në 12 për qind.
Në vitin 2019 remitencat përbënin 12.1 për qind të BPV-së, ndërsa në vitin 2020 dhe 2021 arritën në nga 14.5 për qind.
Në vitin 2022 pjesëmarrja ishte 13.7 për qind, në vitin 2023 ishte 13.8 për qind, ndërsa në vitin 2024 ra në 13.1 për qind.
Në vitin 2025, remitencat përbënin 12.8 për qind të BPV-së, i cili sipas të dhënave të paraqitura nga OEK ishte rreth 11.026 miliardë euro.
Gjermania burimi kryesor i remitencave
Një pjesë e madhe e dërgesave vjen nga vendet evropiane, ku jeton një numër i madh i mërgimtarëve nga Kosova.
Sipas të dhënave të BQK-së për periudhën 2008–2025, Gjermania është burimi më i madh i remitencave, me 5.808 miliardë euro, ose 38.2 për qind të totalit.
Në vendin e dytë është Zvicra, prej nga gjatë kësaj periudhe janë dërguar rreth 3.105 miliardë euro, që përbëjnë 20.4 për qind të totalit.
Në vendin e tretë renditen Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me rreth 979 milionë euro, ose 6.4 për qind.
Pas tyre janë Italia me 839 milionë euro, ose 5.5 për qind; Austria me 709 milionë euro, ose 4.7 për qind; Franca me 566 milionë euro, ose 3.7 për qind; Suedia me 446 milionë euro, ose 2.9 për qind; Belgjika me 428 milionë euro, ose 2.8 për qind; Mbretëria e Bashkuar me 341 milionë euro, ose 2.2 për qind; Norvegjia me 321 milionë euro, ose 2.1 për qind; Kanadaja me 225 milionë euro, ose 1.5 për qind; Sllovenia me 213 milionë euro, ose 1.4 për qind dhe Danimarka me 72 milionë euro, ose 0.5 për qind.
Finlanda përbën 0.9 për qind me 133 milionë euro, ndërsa Holanda 0.7 për qind me 106 milionë euro. Nga vendet tjera janë regjistruar rreth 921 milionë euro, ose 6.1 për qind të totalit.
Vetëm Gjermania dhe Zvicra, të marra së bashku, përbëjnë 58.6 për qind të remitencave të regjistruara gjatë periudhës 2008–2025.
Pjesa më e madhe e parave dërgohet përmes agjencive
Të dhënat e fundit tregojnë gjithashtu se mënyra kryesore përmes së cilës diaspora dërgon para në Kosovë janë agjencitë për transferimin e mjeteve.
Sipas të dhënave të paraqitura nga OEK, rreth 58 për qind e remitencave dërgohen përmes agjencive për transferimin e mjeteve.
Përmes bankave komerciale dërgohen rreth 17 për qind, ndërsa rreth 25 për qind realizohen përmes formave të tjera alternative të transferimit të parave.
Kjo tregon se, përveç sistemit bankar, një pjesë e konsiderueshme e diasporës vazhdon të përdorë kanale të tjera për dërgimin e mjeteve te familjarët në Kosovë.
Dërgesat e migrantëve kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në mirëqenien e familjeve që i pranojnë ato, por ndikimi i tyre shtrihet edhe më gjerë në ekonominë e Kosovës.
Sipas analizës së OEK-së, remitencat kontribuojnë në rritjen e konsumit, kursimeve dhe investimeve, ndërsa njëkohësisht ndihmojnë në ruajtjen e stabilitetit makroekonomik.
Për shumë familje, këto mjete përdoren për shpenzimet e përditshme, arsimin, shëndetësinë, banimin dhe nevoja të tjera familjare. Një pjesë e tyre gjithashtu orientohen në investime dhe në krijimin apo zhvillimin e aktiviteteve ekonomike.
Rritja e vazhdueshme e remitencave gjatë viteve tregon edhe për lidhjen e fortë ekonomike që vazhdon të ekzistojë ndërmjet diasporës dhe Kosovës. Nga 608.7 milionë euro në vitin 2008, remitencat arritën në 1.4137 miliardë euro në vitin 2025, ndërsa vetëm në gjashtë muajt e parë të vitit 2026 janë pranuar 692 milionë euro.
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