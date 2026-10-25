🌫️
Tiranë 11°C · Mjegull 25 Tetor 2026
S&P 500 7,624 ▼0.52%
DOW 52,215 ▼1.23%
NASDAQ 25,955 ▼0.21%
NAFTA 103.27 ▲0%
ARI 4,008 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8377 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.7456 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5140 EUR/TRY 55.7166 EUR/JPY 175.71 EUR/CAD 1.5687 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8377 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.7456 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5140 EUR/TRY 55.7166 EUR/JPY 175.71 EUR/CAD 1.5687
₿ CRYPTO
BTC $80,538 ▼ -0.05% ETH $2,350 ▲ +0.2% XRP $1.3001 ▲ +0.64% SOL $101.7600 ▲ +0.29%
S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 103.27 ▲0 % ARI 4,008 ▲0 % S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 103.27 ▲0 % ARI 4,008 ▲0 %
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8377 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.7456 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5140 EUR/TRY 55.7166 EUR/JPY 175.71 EUR/CAD 1.5687 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8377 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.7456 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5140 EUR/TRY 55.7166 EUR/JPY 175.71 EUR/CAD 1.5687
25 Tet 2026
Breaking
Joseph: Kosova ta shfrytëzojë Specialen për të avancuar drejt Këshillit të Evropës Shefi i Delegacionit të BE-së në Serbi: Jemi thellësisht të shqetësuar për incidentet e dhunshme në vendvotime Mbyllen vendvotimet në Serbi, nis numërimi i votave: RIK pret procesverbalin e parë rreth orës 21:15 Plagosi me thikë 19-vjeçarin në Korçë, arrestohet 23-vjeçari! Kishte thyer arrestin shtëpiak, iu gjet edhe drogë Zelensky: Rusia do të bëjë gjithçka që banorët e Oleshky-t të evakuohen drejt saj
Menu
Serbia

Shefi i Delegacionit të BE-së në Serbi: Jemi thellësisht të shqetësuar për incidentet e dhunshme në vendvotime

Andreas fon Bekerat bëri thirrje që qytetarët e Serbisë ta ushtrojnë të drejtën e votës në një mjedis të qetë e të sigurt, ndërsa CeSID-i njoftoi se gjatë ditës së zgjedhjeve u regjistruan më shumë se 300 raportime parregullsish.

· 2 min lexim
Votues në radhë në një vendvotim në Serbi gjatë ditës së zgjedhjeve (foto ilustruese)

Shefi i Delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi, Andreas fon Bekerat, shprehu shqetësim të thellë për incidentet e dhunshme të raportuara në më shumë vendvotime gjatë zgjedhjeve parlamentare të sotme në Serbi, siç njofton portali SNM.

“Qytetarëve të Serbisë duhet t’u mundësohet ta ushtrojnë të drejtën e tyre demokratike të votës në një mjedis të qetë e të sigurt. U bëjmë thirrje të gjithë aktorëve të qëndrojnë të qetë, të sillen me përgjegjësi dhe të përmbahen nga dhuna e provokimet, ndërsa institucionet kompetente të sigurojnë sigurinë e të gjithë pjesëmarrësve në procesin zgjedhor”, shkroi Fon Bekerat në rrjetin X.

Reagimi i tij, siç njofton Newsmax Balkans, erdhi në një ditë zgjedhore të shënuar nga raportime të shumta parregullsish. Qendra për Zgjedhje të Lira dhe Demokraci (CeSID) njoftoi se gjatë ditës së zgjedhjeve regjistroi më shumë se 300 raportime parregullsish, ku problemet më të rëndësishme ishin parregullsitë në organizimin e votimit jashtë vendvotimit, raportimet për votim pa treguar letërnjoftimin, rastet e përsëritura të fotografimit të fletëvotimeve dhe votimi familjar, përkatësisht në grup.

Zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Serbi u mbajtën sot, me vendvotimet të hapura nga ora 7:00 deri në 20:00, ndërsa pas mbylljes së tyre ka nisur numërimi i votave.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu