Shefi i Delegacionit të BE-së në Serbi: Jemi thellësisht të shqetësuar për incidentet e dhunshme në vendvotime
Andreas fon Bekerat bëri thirrje që qytetarët e Serbisë ta ushtrojnë të drejtën e votës në një mjedis të qetë e të sigurt, ndërsa CeSID-i njoftoi se gjatë ditës së zgjedhjeve u regjistruan më shumë se 300 raportime parregullsish.
Shefi i Delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi, Andreas fon Bekerat, shprehu shqetësim të thellë për incidentet e dhunshme të raportuara në më shumë vendvotime gjatë zgjedhjeve parlamentare të sotme në Serbi, siç njofton portali SNM.
“Qytetarëve të Serbisë duhet t’u mundësohet ta ushtrojnë të drejtën e tyre demokratike të votës në një mjedis të qetë e të sigurt. U bëjmë thirrje të gjithë aktorëve të qëndrojnë të qetë, të sillen me përgjegjësi dhe të përmbahen nga dhuna e provokimet, ndërsa institucionet kompetente të sigurojnë sigurinë e të gjithë pjesëmarrësve në procesin zgjedhor”, shkroi Fon Bekerat në rrjetin X.
Reagimi i tij, siç njofton Newsmax Balkans, erdhi në një ditë zgjedhore të shënuar nga raportime të shumta parregullsish. Qendra për Zgjedhje të Lira dhe Demokraci (CeSID) njoftoi se gjatë ditës së zgjedhjeve regjistroi më shumë se 300 raportime parregullsish, ku problemet më të rëndësishme ishin parregullsitë në organizimin e votimit jashtë vendvotimit, raportimet për votim pa treguar letërnjoftimin, rastet e përsëritura të fotografimit të fletëvotimeve dhe votimi familjar, përkatësisht në grup.
Zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Serbi u mbajtën sot, me vendvotimet të hapura nga ora 7:00 deri në 20:00, ndërsa pas mbylljes së tyre ka nisur numërimi i votave.
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