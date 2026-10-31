McCotter: çështja e fletëvotimeve të Kalifornisë ka gjasa të shkojë në Gjykatën Supreme, votimi paraprak kalon 51 milionë
Administrata Trump ka gjasa ta çojë në Gjykatën Supreme betejën për mijëra fletëvotime me postë të Kalifornisë, tha të shtunën zv/prokurori i përgjithshëm në detyrë Trent McCotter, siç njofton Reuters. “Ngurroj të jap një përgjigje përfundimtare, por mendoj se për këtë çështje hapi tjetër ka gjasa të jetë Gjykata Supreme”, tha ai, duke shtuar se, sipas tij, çdo kërkesë për shqyrtim nga Gjykata Supreme do të vinte para zgjedhjeve të së martës.
Një gjykatë federale apeli vendosi në fillim të javës, me 2 vota pro dhe 1 kundër, se Departamenti i Drejtësisë nuk e kishte justifikuar kërkesën urgjente për ta detyruar Kaliforninë të veçojë fletëvotimet me postë të më shumë se 20 mijë votuesve të regjistruar, të cilët administrata i pretendon si joshtetas me gjasë.
Ndërkohë, të shtunën votimi paraprak vendosi një rekord të ri: më shumë se 51 milionë amerikanë kanë votuar tashmë personalisht ose me postë, sipas Election Lab të Universitetit të Floridës, krahasuar me gati 46 milionë para ditës së zgjedhjeve në zgjedhjet e mesit të mandatit të vitit 2022.
Në këto zgjedhje janë në lojë 35 garat e Senatit dhe të 435 vendet e Dhomës së Përfaqësuesve. Republikanët mbajnë shumicën 53-47 në Senat dhe një epërsi të ngushtë në Dhomë, dhe rezultati vendos kontrollin e Kongresit për dy vitet e fundit të Trump në detyrë. Administrata ka paditur gjithashtu rreth 30 shtete dhe Distriktin e Kolumbias, duke kërkuar listat e plota të votuesve.
Trump e kalon të shtunën në klubin e tij Mar-a-Lago në Palm Beach të Floridës dhe kthehet në fushatë të dielën në Kansas dhe Iowa.
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