Mediat Huthi: katër të vrarë dhe tre të plagosur nga sulmet në al-Jawf
Forcat qeveritare të Jemenit goditën kullat e telekomunikacionit në provincën al-Jawf, sipas agjencisë së lajmeve SABA të drejtuar nga Huthi-t
Katër persona janë vrarë dhe tre të tjerë janë plagosur në sulme të forcave qeveritare të Jemenit ndaj kullave të telekomunikacionit në të gjithë provincën al-Jawf, sipas agjencisë së lajmeve SABA të drejtuar nga Huthi-t.
Lajmi u bë i ditur nëpërmjet përditësimeve të transmetuesit Al Jazeera për luftën SHBA-Iran më 20 shtator 2026, rreth orës 22:00 me orën shqiptare (20:00 GMT), duke cituar agjencinë SABA.
Sulmet vijnë në një moment të përshkallëzimit të dhunës në Jemen, ku lufta civile u rindez këtë muaj dhe forcat qeveritare kanë shënuar avancime të rëndësishme në javët e fundit, ndërsa Huthi-t kanë zgjeruar praninë e tyre përgjatë bregdetit të Detit të Kuq.
Zhvillimi pason sulmet e djeshme të Huthi-t ndaj Riadit dhe portit të Yanbu-së në Detin e Kuq, të cilat sollën një alarm të ri sigurie nga ambasada amerikane në Arabinë Saudite dhe kërcënime të drejtpërdrejta nga presidenti amerikan Donald Trump ndaj Iranit dhe aleatëve të tij.
Burimi: Al Jazeera (agjencia SABA e Huthi-t) — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/20/iran-war-live-tehran-calls-for-end-to-war-lifting-of-us-naval-blockade
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