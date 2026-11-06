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Ukraina

Spanja i jep Ukrainës paketë të re ndihme ushtarake prej 437 milionë eurosh, Zelensky e falënderon publikisht

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky njoftoi pas takimit me kryeministrin spanjoll Pedro Sanchez në Madrid se Spanja do t'i japë Ukrainës një paketë të re ndihme ushtarake prej 437 milionë eurosh (rreth 490 milionë dollarë).

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Volodymyr Zelensky dhe Pedro Sanchez gjatë takimit në Madrid

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky njoftoi të mërkurën vonë se Spanja do t’i japë Ukrainës një paketë të re ndihme ushtarake prej 437 milionë eurosh, që përllogaritet rreth 490 milionë dollarë, siç njofton The Kyiv Independent. Njoftimi u bë më 5 nëntor, pas takimit të Zelenskyt me kryeministrin spanjoll Pedro Sanchez, në margjina të Samitit të 30-të Ibero-Amerikan që po mbahet në Madrid, ku presidenti ukrainas u takua me drejtues të vendeve spanjishtfolëse dhe portugalishtfolëse të Evropës dhe të Amerikave.

“Gjatë gjithë kësaj lufte, Spanja na ka ofruar vazhdimisht ndihmë dhe mbështetje”, tha Zelensky. “Dhe ka një paketë të re ndihme ushtarake prej 437 milionë eurosh nga Spanja. Faleminderit!”

Sipas njoftimit, fondet do të ndihmojnë në forcimin e mbrojtjes ajrore të Ukrainës, në një kohë kur goditjet ruse vazhdojnë të godasin infrastrukturën e transportit dhe të energjisë. Mungesa e sistemeve të mbrojtjes ajrore dhe vonesat në rifurnizimin me raketa Patriot kanë sjellë javët e fundit mungesa të rënda të energjisë elektrike dhe të ujit; Zelensky tha se rrjeti energjetik dhe furnizimi me ujë i vendit janë nën sulm të vazhdueshëm dhe se situata është e vështirë veçanërisht në Kiev. Spanja ka premtuar më herët gjatë këtij viti pesë raketa Patriot PAC-2 për Ukrainën, ndërsa Kievi thotë se i duhen rreth 300 raketa Patriot për t’u bërë ballë sulmeve balistike ruse që priten gjatë dimrit.

Zelensky shprehu gjithashtu solidaritetin e tij me Spanjën pas aksidentit të rëndë hekurudhor të 28 tetorit, ku humbën jetën 69 persona, dhe u ndal te kostoja njerëzore e sulmeve ruse ndaj hekurudhave ukrainase. Më 29 tetor, forcat ruse goditën peronin e stacionit hekurudhor të Dnipros, ku një tren pasagjerësh po përgatitej të nisej drejt Zaporizhzhes; sipas autoriteteve u vranë të paktën 15 persona dhe u plagosën të paktën 14 të tjerë. Zelensky tha se vetëm këtë vit Rusia ka dëmtuar më shumë lokomotiva ukrainase se në të gjitha vitet e mëparshme të luftës të marra së bashku, ndërsa në total mbi 500 lokomotiva janë shkatërruar ose dëmtuar që nga fillimi i pushtimit në shkallë të plotë.

Paketa e re vjen në fund të një dite intensive të Zelenskyt në Madrid: në fjalimin e tij para samitit ai kishte kërkuar transformatorë, kabllo dhe gjeneratorë urgjentë për sistemin energjetik të dëmtuar, ndërsa takimi dypalësh me Sanchez-in u mbyll me angazhimin konkret financiar për mbrojtjen ajrore.

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