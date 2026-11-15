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Dorian Roldán bëhet menaxher i përkohshëm i AAA-s dhe nxjerr Rey Mysterion nga arena, Omos mund Pimpinelën: rezultatet e plota të AAA në FOX

· 3 min lexim
Dorian Roldán bëhet menaxher i përkohshëm i AAA-s dhe nxjerr Rey Mysterion nga arena, Omos mund Pimpinelën: rezultatet e plota të AAA në FOX

Emisioni i së shtunës i Lucha Libre AAA Worldwide në FOX, nga Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera në Mexico City, solli ndryshim në krye të promocionit: sipas raportimit të plotë të rezultateve nga F4WOnline, Bordi i Drejtorëve emëroi Dorian Roldán menaxher të përgjithshëm të përkohshëm të AAA-s, në vend të Rey Mysterios, i cili ishte pezulluar pa afat një javë më parë.

Në segmentin hapës, Roldán përsëriti akuzat e tij se Mysterio kishte pasur një lidhje jashtëmartesore me presidenten e AAA-s, Marisela Peña — nëna e vetë Roldán — për të fituar pushtet, dhe se kishte krijuar kushte të rrezikshme pune. Mysterio doli në ring dhe i mohoi akuzat, duke thënë se e kishte marrë shumë seriozisht detyrën e menaxherit dhe se Roldán po gënjente e po turpëronte nënën e tij; edhe Fightful raporton mohimin e tij. Pastaj Roldán njoftoi emërimin e tij dhe vendimin e parë si menaxher: nxjerrjen e Mysterios nga arena, ku sigurimi e shoqëroi jashtë mes fishkëllimave të publikut. Siç raporton WrestleZone, Mysterio e mbante detyrën e menaxherit që nga maji. Në të njëjtin segment, Mysterio konfirmoi se më 28 nëntor në Houston do të jetë kapiten i Team Mexico kundër Team USA të Cody Rhodes në Survivor Series.

Kampioni Rey Fenix hapi turneun që do të përcaktojë sfiduesin e tij të parë për titullin AAA World Cruiserweight në vitin 2027 — turneun që ai e shpalli më 10 nëntor: katër ndeshje Triple Threat, fituesit në një Fatal 4-Way, dhe fituesi e sfidon Fenix më 2 janar 2027 në Acapulco. Në kualifikuesen e parë, Jack Cartwheel mundi Lince Dorado dhe Kento; sipas F4WOnline, Cartwheel e mbylli ndeshjen ndaj Dorados me rolling senton, DVD dhe Jack’s Arrow nga litari i sipërm, duke kaluar në katërshen finale të turneut (411Mania shënon kohën 10:02).

Në konferencën e tij të parë për shtyp si menaxher, Roldán shpalli për javën e ardhshme ndeshjen për titujt AAA Trios: kampionët Los Perros del Mal do të mbrojnë titujt kundër tre kampionëve — kampionit Mega El Grande Americano, kampionit Latin American La Parka dhe kampionit Cruiserweight Rey Fenix.

Ndeshja kryesore, pa diskualifikim (vetë Pimpinela Escarlata e kishte ndryshuar kushtin e ndeshjes), u kthye në përleshje të përgjithshme: El Grande Americano ndërhyri kundër Omos, Los Perros del Mal sulmuan Americanon, ndërsa La Parka dhe Rey Fenix i dëbuan; të tre kampionët e rrëzuan Omos përmes tavolinës me një goditje të trefishtë me kokë, të ndjekur nga frog splash-et e La Parka dhe Fenix. Kur Pimpinela e mbuloi Omos për numërim, ndërhyrja e dy personave të paidentifikuar — një Exótico dhe një grua — e ndali numërimin në dy; Omos e goditi Pimpinelën me chokeslam dhe fitoi ndeshjen (sipas F4WOnline; 411Mania shënon kohën 8:02).

Mysterio, tashmë jashtë detyrës në AAA, e ka vëmendjen te Survivor Series, ndërsa AAA në FOX vazhdon javën e ardhshme me ndeshjen e titujve Trios.

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