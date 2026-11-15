Museum MACAN rihapet në Xhakarta me pesë ekspozita të reja: Tromarama feston 20 vjet me «Ketok Magic»
Muzeu i artit modern dhe bashkëkohor në Xhakartën Perëndimore hapi më 14 nëntor pesë ekspozita njëherësh, nga retrospektiva gjysmë e kolektivit Tromarama te arti kuantik i Libby Heaney-t, të hapura deri më 4 prill 2027.
Muzeu i artit modern dhe bashkëkohor Museum MACAN, në Kebon Jeruk të Xhakartës Perëndimore, rihapi galeritë e tij dhe nisi pesë ekspozita të reja njëherësh më 14 nëntor 2026, siç njofton Wijanarko’s Art Gazette. Të pesta ekspozitat do të jenë të hapura deri më 4 prill 2027 dhe mund të vizitohen të gjitha me një biletë të vetme. Galeritë ishin mbyllur shkurt pas sezonit të mëparshëm, i cili ishte zgjatur deri më 7 tetor 2026, në mënyrë që të instaloheshin pesë shfaqjet e reja.
Në qendër të sezonit të ri është «Ketok Magic», e kolektivit Tromarama — një retrospektivë gjysmë, ekspozita e parë vetjake e kolektivit në një muze në Indonezi, që feston 20 vjet praktikë. Tromarama u themelua në vitin 2006 në Bandung nga Febie Babyrose, Herbert Hans dhe Ruddy Hatumena, dhe punon me video, animacion stop-motion, instalacione dhe objekte të përditshme, duke hulumtuar se si teknologjia dhe platformat dixhitale formësojnë sjelljen njerëzore dhe mjegullojnë kufirin mes botës fizike dhe asaj virtuale.
Sezoni vijon me «Scenic Disorder» të Eko Nugrohos, një prezantim i veçantë me një gjuhë grafike të rrënjosur në komikë dhe në kulturën vizuale të rrugës, që tërheq vëmendjen te hendeku mes të drejtës për të folur dhe fuqisë së njerëzve për të ndikuar në politikat e përdorimit të tokës, mbrojtjes së mjedisit dhe menaxhimit të burimeve. Nugroho është artist vizual i lindur në vitin 1977 në Yogyakarta. Ndërkohë, «Pulse for Pulse» e Iwan Effendit bashkon punën e studios së tij të artit të bukur me praktikën e teatrit të kukullave; në vitin 2006 ai bashkëthemeloi Papermoon Puppet Theatre në Yogyakarta me Maria Tri Sulistyani, ndërsa shfaqja hulumton lëvizjen, kujtesën dhe lidhjen mes kukullës, kukullxhiut dhe shikuesit. Ai ka thënë se ekranet tradicionale të teatrit të hijeve wayang, veçanërisht rreshtat «simpingan» të kukullave, e frymëzuan për muralet e tij të mëdha.
Programi plotësohet nga «Qave Qonsciousness» e Libby Heaney-t, pjesë e Artist Innovation Commissions të British Council-it, dhe nga «Mawas Wawas» e Mira Rizki-t në Hapësirën e Artit për Fëmijë. Heaney është artiste dhe studiuese britanike e njohur si pioniere në përdorimin e kompjuterimit kuantik si medium artistik; ajo mban një doktoraturë në Shkencën e Informacionit Kuantik nga Universiteti i Leeds-it dhe kombinon inteligjencën artificiale dhe sistemet kuantike me video, instalacion, realitet virtual, akuarel, qelq dhe performancë. Rizki, e lindur në Bandung në vitin 1994, është artiste multidisiplinore, praktika e së cilës përqendrohet te zëri, dridhja dhe dëgjimi; instalacioni i saj fton vizitorët të ndeshen me forma jete përmes zërit dhe dridhjes.
Drejtoresha e muzeut, Venus Lau, tha në parapremierën për mediat më 12 nëntor 2026 se çdo artist sjell një këndvështrim unik dhe pyetje të ndryshme, dhe se arti bashkëkohor nuk jep gjithmonë përgjigje të qarta, por na shtyn të shikojmë sërish gjërat që i shohim si normale apo të njohura.
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