Muzeu Lucas i George Lucas blen kryeveprën e Robert Colescott-it për 15.3 milionë dollarë në Sotheby’s
Piktura «George Washington Carver Crossing the Delaware» theu rekordin e ankandit të artistit, duke u shitur mbi vlerësimin 9–12 milionë dollarë; do të ekspozohet në muzeun e ri të artit narrativ në Los Anxhelos.
Piktura “George Washington Carver Crossing the Delaware: Page from an American History Textbook” (1975) e Robert Colescott-it (1925–2009) u shit këtë javë në Sotheby’s për 15.3 milionë dollarë, pas një lufte ofertash që zgjati shtatë minuta. Blerësi u zbulua të jetë Muzeu Lucas i Artit Narrativ në Los Anxhelos, i cili në njoftimin e sotëm e cilësoi veprën si “puna kulmore” të karrierës së artistit.
Drejtoresha e muzeut, Sandra Jackson-Dumont, tha se blerja i sjell koleksionit “një mjet dinamik për eksplorimin e shumë dimensioneve të artit narrativ”, duke vënë në dukje se piktura fut figura si George Washington Carver, Aunt Jemima dhe Uncle Ben në narrativën patriotike të njohur nga kultura popullore dhe nga piktura ikonike e Emmanuel Leutze “Washington Crossing the Delaware” (1851).
Vepra, e garantuar nga shtëpia e ankandit, u shit mbi vlerësimin paraprak prej 9–12 milionë dollarësh (çmimet përfundimtare përfshijnë tarifat), duke thyer me dhjetëra herë rekordin e mëparshëm të ankandit të artistit, që ishte vetëm 912,500 dollarë në vitin 2018.
Piktura kishte mbetur në të njëjtin koleksion privat në Midwest që nga viti 1976, kur u ble nga John Berggruen Gallery në San Francisko. The Art Newspaper raporton se vepra i përkiste Robert dhe Lois Orchard të ndjerë nga St. Louis, Missouri. Ajo ishte përfshirë në retrospektivën e vlerësuar të Colescott-it të hapur në Contemporary Arts Center në Cincinnati në vitin 2019, e cila më pas udhëtoi në Portland Art Museum.
Profili i Colescott-it është rritur vazhdimisht vitet e fundit, i mbështetur edhe nga artisti Kerry James Marshall, i cili ka folur hapur për ndikimin e Colescott-it në veprën e tij; galeria Blum and Poe përfaqëson trashëgiminë e artistit që nga viti 2017. Muzeu Lucas hap dyert këtë javë në Los Anxhelos.
Burimi: Artnet News
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