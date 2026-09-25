Trump, kryetari i Dhomës dhe drejtorët e kompanive të teknologjisë takohen më 29 shtator për inteligjencën artificiale, thotë një burim për Reuters-in
Presidenti Donald Trump, kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve Mike Johnson dhe drejtuesit kryesorë të kompanive të teknologjisë do të mblidhen më 29 shtator për të diskutuar të ardhmen e inteligjencës artificiale, sipas një burimi pranë takimit.
Presidenti Donald Trump, kryetari republikan i Dhomës së Përfaqësuesve Mike Johnson dhe drejtorët ekzekutivë të kompanive të teknologjisë do të zhvillojnë një takim për inteligjencën artificiale më 29 shtator, sipas një burimi pranë takimit që foli vonë të enjten për agjencinë Reuters. Takimi u raportua fillimisht nga Axios.
Kompanitë kryesore të inteligjencës artificiale kanë paralajmëruar për rreziqet që teknologjia përbën për njerëzimin dhe u kanë bërë thirrje qeverive të bashkëpunojnë për menaxhimin e saj, ndërsa ajo bëhet gjithnjë e më e fuqishme. Ndërkohë, qeveritë anembanë botës po përpiqen të mbajnë ritmin me zhvillimet e shpejta në këtë fushë.
SHBA dhe Kina, dy fuqitë kryesore në zhvillimin e IA-së, kanë qasje të ndryshme ndaj rregullimit të saj. Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk kanë nevojë për rregulla të reja specifike për inteligjencën artificiale, ndërsa Kina ka vendosur rregulla për algoritmet dhe të dhënat e trajnimit, përfshirë kërkesën që përmbajtja e gjeneruar nga IA të etiketohet qartë.
Të martën, nga foltorja e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, Trump deklaroi se refuzon “çdo përpjekje për të ndërtuar një skemë globaliste për të kontrolluar” inteligjencën artificiale, duke e quajtur teknologjinë të mahnitshme, por duke shtuar se Shtetet e Bashkuara do të jenë të kujdesshme.
Burimi: Reuters
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