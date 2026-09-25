☁️
Tiranë 13°C · Vranët 25 Shtator 2026
S&P 500 7,704 ▼0.02%
DOW 51,350 ▼0.31%
NASDAQ 26,939 ▲0.01%
NAFTA 93.79 ▼0.87%
ARI 4,306 ▲0.19%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056
₿ CRYPTO
BTC $84,627 ▲ +0.42% ETH $2,691 ▲ +0.32% XRP $1.5462 ▲ +3.05% SOL $117.4200 ▲ +2.09%
S&P 500 7,704 ▼0.02 % DOW 51,350 ▼0.31 % NASDAQ 26,939 ▲0.01 % NAFTA 93.79 ▼0.87 % ARI 4,306 ▲0.19 % S&P 500 7,704 ▼0.02 % DOW 51,350 ▼0.31 % NASDAQ 26,939 ▲0.01 % NAFTA 93.79 ▼0.87 % ARI 4,306 ▲0.19 %
EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056
25 Sht 2026
Breaking
Gjykata e Parisit shqyrton shitjen e Pissarro-së: shtatë trashëgimtarë kërkojnë anulimin e ankandit 1.2 milionë stërlina, thonë se piktura u grabit nga nazistët McBride mban Lynx në avantazh ndërsa Fever rrit përpjekjet për rikthim Dokumentari “Musk” i Alex Gibney merr trailer-in e parë: pothuajse katër orë për ngritjen e Elon Musk, kërcënime ligjore dhe 100% në Rotten Tomatoes Jalen Brunson njofton se është plotësisht i shëruar pas operacionit në kyçin e dorës së majtë Ukraina dhe Tajvani në axhendën e samitit Trump–Xi në Uashington
Menu
Amerika

Trump, kryetari i Dhomës dhe drejtorët e kompanive të teknologjisë takohen më 29 shtator për inteligjencën artificiale, thotë një burim për Reuters-in

Presidenti Donald Trump, kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve Mike Johnson dhe drejtuesit kryesorë të kompanive të teknologjisë do të mblidhen më 29 shtator për të diskutuar të ardhmen e inteligjencës artificiale, sipas një burimi pranë takimit.

· 2 min lexim
Ilustrim: Inteligjenca artificiale (Wikimedia Commons, CC0)

Presidenti Donald Trump, kryetari republikan i Dhomës së Përfaqësuesve Mike Johnson dhe drejtorët ekzekutivë të kompanive të teknologjisë do të zhvillojnë një takim për inteligjencën artificiale më 29 shtator, sipas një burimi pranë takimit që foli vonë të enjten për agjencinë Reuters. Takimi u raportua fillimisht nga Axios.

Kompanitë kryesore të inteligjencës artificiale kanë paralajmëruar për rreziqet që teknologjia përbën për njerëzimin dhe u kanë bërë thirrje qeverive të bashkëpunojnë për menaxhimin e saj, ndërsa ajo bëhet gjithnjë e më e fuqishme. Ndërkohë, qeveritë anembanë botës po përpiqen të mbajnë ritmin me zhvillimet e shpejta në këtë fushë.

SHBA dhe Kina, dy fuqitë kryesore në zhvillimin e IA-së, kanë qasje të ndryshme ndaj rregullimit të saj. Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk kanë nevojë për rregulla të reja specifike për inteligjencën artificiale, ndërsa Kina ka vendosur rregulla për algoritmet dhe të dhënat e trajnimit, përfshirë kërkesën që përmbajtja e gjeneruar nga IA të etiketohet qartë.

Të martën, nga foltorja e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, Trump deklaroi se refuzon “çdo përpjekje për të ndërtuar një skemë globaliste për të kontrolluar” inteligjencën artificiale, duke e quajtur teknologjinë të mahnitshme, por duke shtuar se Shtetet e Bashkuara do të jenë të kujdesshme.

Burimi: Reuters

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu