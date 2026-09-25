Dollari drejt rritjes së dytë javore radhazi për herë të parë në më shumë se 3 muaj, ndërsa rendimentet rriten dhe bastet për rritje të tjera normash nga Fed-i shtohen
Monedha amerikane shënon fitimin e dytë javor radhazi për herë të parë në më shumë se tre muaj, e mbështetur nga rritja e rendimenteve të bonove të Thesarit dhe bastet se Rezerva Federale do t'i rrisë normat sërish.
SHBA – Dollari amerikan ishte drejt fitimeve të dyta javore radhazi të premten, për herë të parë në më shumë se tre muaj, pasi rendimentet në rritje të bonove të Thesarit dhe bastet në rritje për rritje të tjera të normave të interesit nga Rezerva Federale e mbajtën monedhën pranë niveleve më të larta të shumë muajve.
Euroja ra në nivelin më të ulët të dy muajve në 1.1370 dollarë dhe ishte drejt rënies së tretë javore radhazi, ndërsa stërlina zbriti afër nivelit më të ulët të tre muajve në 1.3220 dollarë. Indeksi i dollarit u rrit mbi 1% gjatë javës, duke prekur nivelin më të lartë të dy muajve, përpara se të tërhiqej lehtë në 101.2.
Jeni japonez qëndroi rreth 158.8 për dollarë. Pritshmëritë për shtrëngim të mëtejshëm monetar u forcuan nga toni i ashpër i zyrtarëve të Fed-it: presidentja e Fed-it të Filadelfias, Anna Paulson, tha se «mund të jetë i justifikuar një shtrëngim modest i mëtejshëm», ndërsa presidenti i Fed-it të Nju Jorkut, John Williams, tha se «një rritje tjetër e normës mund të jetë e përshtatshme deri në fund të vitit».
Dollarit i dha shtysë edhe tregu i naftës, i cili u rrit mbi 3% të enjten pas një sulmi me raketë të Huthit ndaj Arabisë Saudite. Sulmi ringjalli frikën për ndërprerje të furnizimit dhe shtoi rreziqet inflacioniste, duke e forcuar edhe më shumë argumentin për norma të larta për më gjatë.
Analistët vlerësojnë se kombinimi i energjisë së shtrenjtë, rendimenteve të larta dhe mesazheve të ashpra të Fed-it po krijon një terren të favorshëm për dollarin në afat të shkurtër, ndërsa vëmendja tani zhvendoset te të dhënat e ardhshme ekonomike që do të formësojnë lëvizjen e radhës së bankës qendrore.
Burimi: Reuters
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