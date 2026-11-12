Nashville nënshkruan me 15-vjeçarin Liam Stribling, kontratë homegrown deri në 2030-31
Nashville SC ka nënshkruar me anësorin Liam Stribling një kontratë homegrown që zgjat deri në sezonin 2030-31 të MLS-së, me opsion edhe për 2031-32, njoftoi klubi të mërkurën, më 11 nëntor, sipas MLSSoccer.com.
Stribling është vetëm 15 vjeç dhe është ndërkombëtar i moshave me SHBA-në. Ai iu bashkua akademisë së Nashville në vitin 2022 dhe këtë vit u përzgjodh MLS NEXT All-Star për 2026.
Sipas marrëveshjes, në sezonin Sprint 2027 të MLS-së ai do të jetë pjesë e Huntsville City FC, ekipit filial të Nashville në MLS NEXT Pro, ndërsa kontrata e tij me ekipin e parë nis në sezonin 2027-28. Stribling është lojtari më i ri që ka luajtur ndonjëherë për Huntsville, ku ka zhvilluar tetë ndeshje, katër prej tyre si titullar.
“Liam është një talent emocionues që ka spikatur vërtet në nivelet e moshave, si me klubin ashtu edhe me kombëtaren”, tha Mike Jacobs, president i operacioneve të futbollit dhe menaxher i përgjithshëm i Nashville. “Jemi të entuziazmuar të shohim zhvillimin e tij teksa përparon në rrugën tonë profesionale”, shtoi ai.
Nashville vjen nga një sezon historik, në të cilin vendosi rekordin e të gjitha kohërave të MLS-së me 77 pikë dhe fitoi Supporters’ Shield; në raundin e parë të playoff-it, që nis këtë muaj, ekipi pret fituesin e ndeshjes Wild Card mes Orlando City dhe FC Cincinnati.
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